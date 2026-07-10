Mendy tire à boulets rouges après l'élimination de la Coupe du monde : le Sénégal mérite une fédération meilleure

Édouard Mendy, gardien de but de l’équipe nationale du Sénégal, a vivement critiqué la Fédération sénégalaise de football, réclamant une révision en profondeur après l’élimination des « Lions de la Teranga » de la Coupe du monde 2026.

Le gardien de l’Al-Ahli saoudien estime que la sélection sénégalaise a manqué une occasion d’aller plus loin dans la compétition.

Mendy, qui a manqué les deux derniers matchs du Sénégal en raison d’une blessure, a publié un long message sur son compte officiel Instagram. Il y affirme que ce qui s’est passé lors du tournoi constitue un « échec » nécessitant une réflexion sérieuse de la part de toutes les parties prenantes, et non de simples révisions de façade.

«Cette élimination est un échec»

Le portier de l’Al-Ahli a d’abord admis que la sélection n’avait pas exprimé tout son potentiel.

« Cette élimination est un échec, a-t-il déclaré. Nous avions le potentiel nécessaire pour aller loin dans le tournoi, mais nous n’y sommes pas parvenus. »

Il a par ailleurs souligné avoir tout tenté pour être opérationnel à temps et apporter son aide jusqu’au bout, en vain : « J’ai fait tout ce que j’ai pu pour me remettre de ma blessure et revenir à temps afin d’aider l’équipe jusqu’à la dernière minute, mais cela n’a pas suffi. »

Un appel à un véritable bilan

Mendy a souligné que la participation à une compétition de l’envergure de la Coupe du monde impose une analyse sérieuse de tout ce qui s’est passé au sein de la sélection, appelant à affronter les erreurs avec courage.

« À présent, nous devons faire preuve de courage pour affronter la réalité telle qu’elle est. Disputer une compétition de cette envergure impose un bilan global et approfondi, non pas un simple exercice de style, mais un travail sincère et rigoureux pour évaluer tout ce que nous avons fait : ce qui nous a aidés à progresser, et surtout ce qui nous a empêchés d’atteindre notre objectif », a-t-il déclaré.

Il a souligné que reconnaître ses erreurs était la seule voie vers le progrès, ajoutant : « Les vérités difficiles à accepter sont souvent celles qui sont les plus à même de nous pousser vers le progrès. »

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Un message direct à la Fédération sénégalaise

Mendy a appelé à un renforcement du professionnalisme au sein du système footballistique sénégalais, estimant que pour atteindre les sommets, il fallait prendre des décisions plus audacieuses.

« Si nous voulons atteindre les plus hauts niveaux, nous devons avoir l’audace de poser les bonnes questions, de prendre les décisions qui s’imposent et de relever le niveau de nos exigences et de nos ambitions », a-t-il déclaré.

Il a conclu son message par une critique indirecte à l’adresse de la Fédération sénégalaise de football, affirmant que les supporters méritaient un système capable de tirer les leçons de ses échecs.

Il a précisé : « Le Sénégal mérite une équipe nationale et une fédération capables de transformer les échecs en leçons, et les leçons en victoires. Il nous incombe d’être à la hauteur de cette responsabilité. »

Les « Lions de la Teranga » avaient été éliminés dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battus 3-2 après prolongation par la Belgique dans un match que Mendy avait manqué en raison d’une blessure. Plusieurs cadres de la sélection ont d’ailleurs multiplié les messages critiques à l’issue de l’aventure mondiale.