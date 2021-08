Mendy snobé pour Kepa ? "Nous en avions discuté" assure Tuchel

Remplacé par Kepa à une minute de la fin du match, Mendy était au courant de cette situation en cas de tirs au but.

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré qu'Edouard Mendy avait été heureux de se retirer en faveur de Kepa Arrizabalaga, qui est sorti du banc pour aider Chelsea à remporter la Super Coupe de l'UEFA lors d'une victoire aux tirs au but contre Villarreal.

Le match de mercredi étant à égalité 1-1 à la 119e minute, Kepa a été amener à rentrer sur le terrain pour être dans les buts londoniens pour la séance de tirs au but.

La décision de Tuchel s'est avérée judicieuse, car le gardien espagnol a arrêté deux tentatives – dont l'arrêt décisif sur Raul Albiol – pour aider Chelsea à ramener un premier trophée en début de saison.

Ce qui a été dit

"Ce n'était pas spontané", a déclaré Tuchel à BT Sport après le match sur sa décision d'utiliser Kepa. " Nous en avons parlé avec les gardiens après le premier match de coupe contre Barnsley [en FA Cup la saison dernière]. Nous avions quelques statistiques. Nous étions bien préparés."

"Kepa a le meilleur pourcentage pour arrêter des pénalty, les gars qui analysent et les entraîneurs des gardiens m'ont montré ces données. Nous avons parlé aux joueurs que cela pourrait arriver lorsque nous jouons dans des matches à élimination directe. C'est fantastique de voir comment Edouard l'a accepté."

"Il y a des preuves que Kepa est meilleur dans cette discipline. Ce sont des joueurs d'équipe. Edouard n’a pas montré de la fierté de quitter le terrain. Il était content de le faire pour l'équipe et de prendre ça pour l'équipe."

Les deux gardiens de but ont également parlé de cette décision, Mendy affirmant que gagner des trophées est un effort d'équipe qui nécessite parfois même deux gardiens.

"Je suis heureux parce que nous avons gagné", a déclaré Mendy. "Je savais depuis l'année dernière que si Kepa venait sur le terrain, il aiderait l'équipe. C'est un effort d'équipe. Nous jouons pour Chelsea et pour le succès. Nous l'avons fait aujourd'hui ensemble."

Kepa a ajouté: "Ce n'est pas une situation typique, mais nous sommes arrivés aux tirs au but après qu'Edouard ait fait un travail fantastique. Finalement, nous avons gagné et nous sommes tellement heureux. J'étais prêt parce que je savais que cela pouvait arriver. J'ai essayé d'être prêt mentalement et physiquement. "

Quelle est la prochaine étape pour Chelsea ?

Les Blues seront de retour en action samedi alors qu'ils affronteront Crystal Palace lors de leur match d'ouverture en Premier League.

Tuchel a admis qu'aller en prolongation et aux tirs au but quelques jours seulement avant le coup d'envoi de la campagne de championnat de son équipe n'est pas idéal d'un point de vue physique.

"Mentalement, c'est une bonne chose. Physiquement, c'est la pire chose qui puisse arriver", a déclaré le manager. "La victoire et un trophée nous aident à nous régénérer."