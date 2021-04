Mendieta : "Messi restera si le Barça peut être compétitif et gagner des trophées"

L'avenir de la Pulga est toujours en suspens alors que son contrat expire à la fin de la saison, mais le Barça espère encore le voir rester.

Gaizka Mendieta pense que les prochaines semaines sont essentielles pour le FC Barcelone afin de s'assurer que son meilleur joueur, Lionel Messi, ne parte pas à l'expiration de son contrat.

Selon nos informations, Messi refuse de parler de son avenir et prendra une décision à la fin de la saison, mais Manchester City et le Paris Saint-Germain sont prêts à faire des offres à la superstar s'il souhaite partir cet été. Cependant, Mendieta pense que Messi restera avec les Blaugrana tant qu'ils prouveront qu'ils peuvent rivaliser pour gagner des trophées.

"Ayant été moi-même un joueur, je peux vous dire ce que nous voulons. Nous voulons être compétitifs et gagner des trophées. Je pense que c'est ce que Messi veut", a déclaré Mendieta à Goal.

"Bien sûr, le côté contrat et les circonstances familiales sont importants. Mais juste sur le joueur, je pense qu'il veut gagner des trophées. S'il voit que le Barça peut gagner et concourir pour des trophées, alors il restera certainement à Barcelone. S'il ne voit pas cela arriver, il ira voir ailleurs.

"J'espère, comme beaucoup de fans du Barça et du football en Espagne, que Messi restera au Barça. Je suis sûr que d'autres personnes aimeraient le voir testé ailleurs, dans un autre championnat ou un autre club.

"Mais je suis un romantique, surtout à notre époque où les joueurs changent si souvent de club, et j'aimerais qu'il fasse toute sa carrière à ce niveau dans le même club. Je pense que ce serait formidable pour lui et pour le Barça.

"Il n'est pas sur le déclin, il a peut-être eu quelques baisses, mais le déclin est un grand mot pour quelqu'un qui a été à un niveau incroyable pendant 15 ans. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, que vous soyez supporter du Barça ou non.

"Il y est parvenu en se montrant à la hauteur à chaque match et à chaque séance d'entraînement. Il a certainement dû changer son style en raison de son âge et des nouveaux managers. Il n'est plus le Messi que nous avons vu il y a quelques années, mais pour moi, il reste le meilleur.

"Si vous regardez les matchs dans le monde entier, combien de joueurs peuvent influencer un match comme lui ? Il n'y en a pas beaucoup."

Les géants catalans se sont stabilisés depuis un début de saison chaotique, où les problèmes financiers et la politique du club ont menacé de miner l'une des institutions les plus puissantes d'Europe.

Joan Laporta a été élu président du club et il redonne aux Blaugrana l'espoir de garder Messi. Parallèlement, l'entraîneur Ronald Koeman a maintenu le Barça compétitif dans la course au titre de Liga, et avec une finale de Copa del Rey à venir ce samedi contre l'Athletic Bilbao.

De plus, une foule de jeunes joueurs comme Pedri et Ansu Fati ont rafraîchi l'effectif malgré la pandémie de Covid-19 qui continue d'affecter les finances du Barca.

L'article continue ci-dessous

"Ils s'améliorent depuis un certain temps maintenant, a ajouté Mendieta. Le Clasico a été un bon match et aurait pu être meilleur. Défensivement, ils auraient pu faire mieux. Contre Valladolid, ils n'ont pas bien joué mais ont gagné et obtenu les points - mais parfois c'est ce que vous devez faire.

"Je pense que la régularité est venue après n'avoir pas été battus depuis un moment jusqu'au Clasico. La confiance vient de Koeman, qui a fait jouer certains jeunes joueurs et a utilisé ce qu'il avait.

"Pedri a fait un bon match au Clasico l'autre jour. Il joue un grand rôle mais je pense qu'il peut apprendre et faire plus. De tous les trois, l'Atletico Madrid est celui qui est en baisse et je fais du Real Madrid ou du Barca les favoris pour gagner la Liga. Je pense que le Barca est en bonne position pour être là et remporter le trophée."