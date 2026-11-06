Menaces de rupture du partenariat avec le Maroc : le Mondial 2030 au cœur de la bataille des élections espagnoles

Le dossier de l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 s'est transformé en question politique en Espagne, à l'approche des élections générales prévues le 29 novembre, après la montée des tensions entre les partis et les personnalités de premier plan au sujet du droit du pays ibérique à accueillir la finale et de l'avenir de son partenariat avec le Maroc et le Portugal dans l'organisation du tournoi.

Alberto Núñez Feijóo, chef du Parti populaire et candidat à la présidence du gouvernement, a récemment tenu des propos tranchés dans lesquels il a annoncé qu'il appellerait au retrait de l'Espagne de l'organisation du Mondial si celle-ci n'accueillait pas la finale.

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Feijóo a déclaré : « L'Espagne doit accueillir la finale de la Coupe du monde, et si elle ne l'accueille pas, de mon point de vue, l'Espagne ne devrait pas participer à l'organisation du Mondial. » Interrogé sur le fait de savoir s'il appellerait au retrait dans le cas où la finale se tiendrait au Maroc, il a répondu par l'affirmative, ajoutant dans une publication sur la plateforme « X » : « On ne peut pas humilier la première puissance du football mondial. »

Feijóo a justifié sa position en affirmant que l'Espagne possède les atouts footballistiques et organisationnels pour accueillir la finale, soulignant sa place dans le football et les succès de ses sélections masculine et féminine.

Isabel Díaz Ayuso, présidente du gouvernement de la région de Madrid et dirigeante du Parti populaire, a soutenu sa position, estimant que la non-participation de l'Espagne à l'organisation si elle n'obtenait pas la finale « serait une chose logique », tout en liant sa position aux tensions politiques entre Madrid et Rabat.

Les partisans du partenariat

À l'inverse, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, adopte une position plus attachée au maintien du partenariat avec le Maroc, malgré son souhait de voir la finale se tenir en Espagne.

Sánchez a affirmé, en août dernier, que son gouvernement œuvrerait pour que son pays accueille la finale, déclarant : « Le moment est venu pour l'Espagne de remporter la Coupe du monde sur son sol », mais il n'a pas menacé de se retirer de l'organisation, se contentant d'affirmer que son gouvernement travaillerait pour atteindre cet objectif.

La ministre espagnole des Sports, Milagros Tolón, a également insisté sur le soutien du gouvernement à l'organisation conjointe, déclarant : « Nous respectons cela, car nous sommes un gouvernement de coalition, et parfois nous avons des divergences, mais en tant que gouvernement, nous soutenons ce Mondial. » Elle a estimé que la détermination du lieu de la finale relevait de la compétence de la Fédération internationale de football (FIFA).

L'opposition à la participation du Maroc à l'organisation ne se limite pas à la droite espagnole ; le parti de gauche « Sumar » a présenté une initiative parlementaire réclamant une révision du modèle d'organisation conjointe, en s'appuyant sur la crise migratoire à Ceuta.

Le parti de droite « Vox » a annoncé sa disposition à soutenir cette initiative. Le parti Podemos a adopté une position similaire, s'opposant à l'organisation conjointe.

Sur le plan sportif, Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, a estimé que l'Espagne était la plus légitime pour accueillir la finale, soulignant qu'elle assumait 55 % du dossier de candidature conjointe. Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis de la Fuente, a quant à lui exprimé sa conviction que la finale se tiendrait dans son pays.

Les chances de Feijóo et de Sánchez

La majorité des sondages d'opinion relatifs aux élections du 29 novembre indiquent une avance du Parti populaire, dirigé par Feijóo, sur le Parti socialiste mené par Sánchez.

Selon la moyenne des sondages, le Parti populaire est en tête avec 31 % des intentions de vote, contre 26,9 % pour les socialistes et 19,2 % pour le parti Vox.

Sur la base des positions annoncées, Sánchez et le Parti socialiste sont considérés comme les plus enclins à préserver le partenariat avec le Maroc, tout en continuant de réclamer l'organisation de la finale en Espagne. Quant à l'arrivée de Feijóo au pouvoir, notamment avec le soutien de « Vox », elle pourrait conduire à une position plus ferme, au vu de sa menace de se retirer de l'organisation si son pays n'obtient pas la finale.

Vox demeure le plus intransigeant dans sa revendication d'une révision, dès le départ, de la participation du Maroc.

Malgré la montée du ton des déclarations en Espagne, la FIFA n'a pas encore tranché sur le lieu de la finale, affirmant que la décision serait prise en temps voulu, sans accorder à aucun des deux pays la promesse d'accueillir la rencontre.