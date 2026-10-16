Menacée de perdre deux places en Ligue des champions : la France creuse légèrement l'écart avec le Portugal

La France a légèrement creusé l'écart avec le Portugal, dans leur duel pour la cinquième place à l'indice de l'Union européenne de football, l'UEFA, mais son avance reste fragile après que le Portugal s'en est fortement rapproché, selon la chaîne RMC.

La France compte actuellement 70,296 points, soit 3,746 points d'avance sur le Portugal, sixième avec 66,550 points, après une semaine au cours de laquelle les clubs français ont signé 4 victoires et concédé 3 défaites, dans les trois compétitions européennes.

Cet écart est légèrement meilleur qu'il ne l'était après la première journée de la Ligue Europa, le 17 septembre dernier, lorsqu'il s'élevait à 3,403 points.

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La journée de mardi a ravivé les craintes de voir le Portugal se rapprocher davantage, après la victoire du Sporting Lisbonne face à Lens 2-0, lors de la seule confrontation entre un club français et un club portugais dans la phase de ligue cette saison, puis la lourde défaite de Lille face à Arsenal 3-0.

Mais le tableau s'est amélioré à partir de mercredi, après la victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester City 4-2 à l'Etihad Stadium, puis le succès de Lyon face à Crystal Palace 3-2, et celui de Rennes contre l'OFI Crète 2-1 en Ligue Europa, ainsi que la victoire de Monaco à Sofia 2-1 en Ligue Conférence jeudi.

La nouvelle défaite de Marseille à domicile, face à l'Olympiakos 0-1, n'a pas beaucoup pesé sur le bilan de la semaine.

Un bilan portugais négatif

En revanche, le bilan des cinq clubs portugais a été plus mauvais, avec deux victoires, celles du Sporting en Ligue des champions et de Benfica en Ligue Europa, et trois défaites, celles de Porto en Ligue des champions, de Tourisense en Ligue Europa et de Braga en Ligue Conférence.

L'avance de la France s'est fortement réduite durant l'été, car l'indice se calcule sur la base des 5 dernières saisons. La France a ainsi perdu le crédit de sa saison fructueuse 2021-2022, au cours de laquelle elle avait engrangé 18,416 points contre 12,916 pour les clubs portugais, ce qui a fait fondre son avance qui atteignait 10,332 points l'été dernier.

Le Portugal présente également de meilleures performances lors de la saison en cours, avec 6,300 points contre 5,214 pour la France.

La cinquième place revêt une grande importance pour les clubs français, car elle offre 7 places dans les compétitions européennes : quatre en Ligue des champions, dont une place via les tours préliminaires, deux en Ligue Europa et une en Ligue Conférence.

Un recul à la sixième place signifierait en revanche la perte de deux places en Ligue des champions, puisque seuls deux clubs se qualifieraient pour la compétition lors de la saison 2027-2028, dont un directement. L'une des places serait définitivement perdue, tandis que l'autre serait transférée vers l'une des deux compétitions inférieures (Ligue Europa et Ligue Conférence), faisant passer le total des places européennes françaises de 7 à 6, en cas de dépassement par le Portugal.

Classement de l'indice UEFA au 15 octobre :

Angleterre : 105,130 points Italie : 89,446 points Espagne : 84,743 points Allemagne : 82,830 points France : 70,296 points Portugal : 66,550 points Belgique : 60,850 points Pays-Bas : 53,729 points Turquie : 51,075 points Grèce : 45,812 points



