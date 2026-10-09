Menace fracassante de Neville au sujet de Manchester City : l'enfer va se déchaîner

L'analyste sportif et ancienne star de Manchester United Gary Neville a affirmé que « l'enfer se déchaînerait » si Manchester City parvenait à décrocher le titre de Premier League anglaise cette saison, et ce sur fond de la décision reconnaissant le club coupable d'infractions financières graves.

Manchester City traverse une période d'incertitude après avoir été reconnu coupable de l'ensemble des charges liées à la violation des règles financières du championnat sur neuf saisons, ainsi que de la majorité des charges liées à son manque de coopération avec les enquêtes de la Premier League. Le club a été accusé d'avoir « enfreint de manière systématique les règles de la Premier League anglaise pendant près d'une décennie ». Dans un rapport retentissant portant sur les 130 charges visant City, il est également apparu qu'ils avaient dissimulé un montant de 900 millions de livres sterling dans des transactions commerciales « fictives ».

De son côté, Manchester City a toujours nié avoir commis la moindre infraction et s'est engagé à prouver son innocence après avoir déposé un appel officiel. Des spéculations évoquent la possibilité que le club écope d'un lourd retrait de points ou d'une amende colossale, mais la volonté du club de mener une bataille juridique pourrait compliquer encore davantage la situation.

Neville estime que l'affaire doit être tranchée d'ici le mois de février ou de mars afin d'éviter le risque de voir Manchester City soulever le titre de champion. S'exprimant dans l'émission « Overlap Daily », Neville a déclaré, selon ce qu'a rapporté le journal britannique « The Sun » : « Il sera extrêmement difficile de voir Manchester City remporter le championnat cette année. »

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MCI

Il a ajouté : « Si Manchester City soulève le titre de Premier League anglaise en mai, je pense que l'enfer se déchaînera. J'estime que cette affaire doit être réglée d'ici février ou mars. »

Neville a également affirmé que Manchester City échouerait au test des propriétaires et actionnaires de la Premier League, en s'appuyant sur son expérience et sa connaissance des exigences du fait de sa propriété du club de Salford City. Il a ajouté à ce propos : « En tant que propriétaire et dirigeant, je connais les critères réels de ce test. S'il s'agit du même test que celui que je dois suivre pour être dirigeant et propriétaire, alors ils y échoueront. C'est aussi simple que cela. »