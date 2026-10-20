Après 4 ans de silence, le Real Madrid a décidé de rouvrir les vieux dossiers et de régler ses comptes. Le club merengue, resté seul à défendre le rêve de la Super Ligue européenne, réclame désormais à 6 clubs du championnat anglais, qui avaient fui le projet dès ses premiers jours, le paiement de leur part de la facture de l'échec, estimée à 80 millions d'euros.

La facture de la grande fuite

Le journal britannique « The Athletic » a révélé que le Real Madrid estime qu'Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur demeurent juridiquement responsables des coûts initiaux de la création de la Super Ligue européenne, malgré leur retrait rapide en avril 2021.

Selon le journal, ces coûts pourraient atteindre 80 millions d'euros au total. Il s'agit des frais de promotion et de préparation juridique du projet, qui n'ont été partagés jusqu'à présent que par le Real Madrid, le Barça et la Juventus.

Vous pouvez vous déconnecter, mais vous ne partirez pas

Sur les 12 clubs fondateurs de la Super Ligue, 9 se sont retirés quelques jours seulement après l'annonce : les six clubs anglais, ainsi que l'Atlético Madrid, le Milan AC et l'Inter Milan. En 2023, la Juventus s'est à son tour retirée, suivie officiellement par le Barça en février dernier, laissant le Real Madrid seul.

Mais le Real s'appuie sur un point juridique décisif : tous les clubs ont signé un pacte d'actionnaires de la société « Super Ligue européenne », une société holding dont le siège se trouve en Espagne, qui comportait l'engagement de « détenir et gérer » le projet de manière conjointe.

Florentino Pérez avait prévenu dès le premier jour du retrait collectif, en avril 2021, prononçant sa célèbre phrase : « Je ne vais pas perdre mon temps à expliquer ce qu'est un contrat contraignant ici, mais la vérité est que les clubs ne peuvent pas se retirer. »

Les avocats du Real considèrent que l'expression « détenir et gérer » implique de manière tacite une obligation financière de payer les coûts, tandis que les clubs anglais estiment que leur engagement a pris fin avec leurs excuses publiques et l'absence de toute mention explicite de l'argent dans les contrats divulgués.

Pourquoi le Real Madrid agit-il maintenant ?

La demande du Real Madrid intervient à un moment très intéressant, alors que le club s'apprête à nommer Bernd Reichart, ancien directeur général de la société A22, promotrice de la Super Ligue, au poste de nouveau responsable des opérations commerciales du club, dès qu'il aura mis fin à ses fonctions au sein de la société.

Elle survient également après que le Real Madrid a finalement annoncé une trêve avec l'Union européenne de football « UEFA » et après le gel des plans de la Super Ligue et de son nouveau projet « Unify League », qui regroupait 96 clubs répartis en 4 divisions.

Selon l'analyse du journal « The Athletic », la situation juridique de la Super Ligue est restée théorique pendant 5 ans, mais il existe désormais une facture bien réelle à régler. Le Real Madrid estime qu'elle doit être répartie à parts égales entre les 12 clubs.

Et si le Real Madrid persiste dans ses revendications, la seule voie possible est le recours à la justice, ce qui signifierait une longue bataille juridique entre les plus grands clubs d'Europe, dont les seuls bénéficiaires seraient les avocats du sport.



