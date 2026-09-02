L'une des stars du Real Madrid a reçu un nouveau coup dur en dehors des terrains, après que des rapports espagnols ont révélé sa condamnation dans une affaire de conduite sous l'emprise de l'alcool, au moment même où il s'apprête à affronter la justice dans une autre affaire qui pourrait lui coûter deux ans et demi de prison.

Il s'agit du défenseur Raul Asencio, qui doit comparaître jeudi prochain à une audience judiciaire dans sa ville natale, sur l'île de Grande Canarie, dans le cadre d'une affaire remontant à l'été 2023, lorsqu'une vidéo scandaleuse impliquant deux jeunes filles, dont l'une était alors mineure, avait fait surface durant des vacances passées par plusieurs joueurs de l'académie du Real Madrid dans un club de plage.

Bien qu'Asencio n'ait pas participé au tournage de la vidéo et n'apparaisse pas dans son contenu, le parquet l'accuse de l'avoir montrée à une tierce personne, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête pour atteinte à la vie privée.

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Le parquet espagnol avait précédemment requis deux ans, six mois et un jour de prison à l'encontre du défenseur du Real Madrid, mais l'affaire pourrait connaître un tournant en faveur du joueur, car la loi espagnole permet dans de tels cas d'écarter la responsabilité pénale si les deux victimes acceptent officiellement ses excuses, le parquet retirant alors ses accusations à son encontre.

En revanche, l'affaire se poursuit contre trois de ses anciens coéquipiers de l'académie du Real Madrid, à savoir Ferran Ruiz, Andrés García et Juan Rodríguez, en raison d'accusations qui diffèrent de celles portées contre Asencio et qui ne bénéficient pas de la possibilité d'un abandon des poursuites fondé sur le pardon des victimes.

Les déboires d'Asencio ne s'arrêtent pas à cette affaire, puisque le journal « Marca » a révélé que le joueur a récemment été condamné pour conduite sous l'emprise de l'alcool dans le sud de la Grande Canarie, après que la police l'a arrêté le 16 août dernier au volant de sa voiture.

Le résultat du test a affiché un taux de 0,90 mg/litre d'alcool, un taux proche du quadruple de la limite maximale autorisée, ce qui lui a valu une condamnation à une amende de 14 400 euros et le retrait de son permis de conduire pour une durée de huit mois.

Ainsi, Asencio se retrouve confronté à une nouvelle crise judiciaire, alors que la plus ancienne affaire, qui pourrait l'éloigner des terrains pendant deux ans et demi, n'est pas encore tranchée, ce qui laisse l'avenir du défenseur du Real Madrid, en dehors des terrains, entouré de grands points d'interrogation.

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