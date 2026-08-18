Memphis Depay trouve un accord et signe un contrat jusqu’à mi-2028

Memphis Depay reste à Corinthians, comme l’a confirmé le président Osmar Stabile. L’attaquant de l’équipe des Pays-Bas a signé un contrat jusqu’à la mi-2028. Lundi, il était déjà apparu que Memphis était proche d’un accord avec le club.

La semaine dernière, la prolongation de Memphis à Corinthians semblait bouclée, jusqu’à ce que le président Stabile fasse capoter l’accord au tout dernier moment. Selon des sources proches de la direction, l’argument avancé par le club pour renoncer à la prolongation était que cela reviendrait à un traitement inégal par rapport aux autres joueurs de l’effectif.

Memphis a réagi publiquement avec beaucoup d’amertume à la situation et a affirmé qu’il n’en resterait pas là. Un jour plus tard, ESPN a indiqué que Memphis réclamait trente millions d’euros au club brésilien.

Les deux parties ont finalement trouvé un accord et un deal a été conclu. Cela s’explique surtout par le fait que Memphis s’est montré prêt à faire d’importantes concessions.

UOL écrivait d’abord lundi que Corinthians devait encore à Memphis une somme de sept millions d’euros. L’attaquant est prêt à renoncer aux intérêts que le club devait payer sur ce montant.

Par ailleurs, Memphis renoncerait à la clause qui obligeait Corinthians à lever 2,5 millions d’euros via des contrats commerciaux liés à des campagnes publicitaires et à la vente de produits sous licence.

La plus grande concession de Memphis a concerné son salaire. Auparavant, l’ancien joueur notamment du PSV et de Manchester United avait convenu avec le club d’un salaire de 9 millions d’euros par an, mais désormais, son entourage a formulé une contre-proposition de 7 millions par an.

Selon des sources proches du club, Stabile avait toujours eu l’intention de négocier un nouvel accord. « Tout va bien. Nous avons beaucoup travaillé sur cet accord. Le montant baisse. C’est le mieux pour Corinthians », a déclaré Stabile.