Memphis Depay reçoit de bonnes nouvelles, mais la Coupe du monde demeure une course contre la montre

Bonne nouvelle pour Memphis Depay : selon ESPN, l’attaquant de 32 ans réintègre le groupe des Corinthians cette semaine. Le club pauliste affronte le Barra FC en Coupe du Brésil.

En phase de reprise après une lésion à la cuisse, l’international néerlandais ne devrait pas jouer plus d’une demi-heure lors de cette rencontre programmée dans la nuit de jeudi à vendredi. Corinthians disputera encore six matchs avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Le Néerlandais dispose donc d’un délai très court pour convaincre Ronald Koeman de sa forme physique. Le sélectionneur national a déjà précisé que seuls les joueurs en pleine possession de leurs moyens auront une chance d’intégrer la liste définitive pour la Coupe du monde.

En raison d’un contretemps durant sa convalescence, le club a fait venir le kinésithérapeute espagnol Fermín Valera Garrido, que l’attaquant connaît pour avoir évolué avec lui à l’Atlético Madrid, afin d’accélérer sa rééducation.

Cette saison, il a disputé douze matchs avec le club pauliste, pour un but et une passe décisive. Le meilleur buteur de l’histoire des Oranje n’a plus joué depuis le 1er mars.

Koeman annoncera son groupe définitif le 25 mai, et l’international néerlandais (108 sélections) doit encore prouver qu’il sera opérationnel à temps.

Les Néerlandais entameront la Coupe du monde le 14 juin face au Japon, avant d’affronter la Suède le 20 juin et la Tunisie le 26 juin dans le cadre de la phase de groupes.