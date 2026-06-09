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Memphis DepayImago

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Memphis Depay n’a pas été convaincant, et les remplaçants de l’équipe nationale néerlandaise se sont ridiculisés

Pays-Bas
Ouzbékistan
M. Depay
Coupe du monde

Les remplaçants de l’équipe nationale néerlandaise se sont inclinés 1-2 face à leurs homologues ouzbeks lors d’un match amical, selon les comptes rendus de plusieurs médias néerlandais présents aux États-Unis.

Cette rencontre amicale s’est déroulée immédiatement après la victoire laborieuse (2-1) de l’équipe A, acquise grâce à deux penalties transformés par Cody Gakpo.

Lors de cette rencontre à huis clos, non diffusée et disputée en deux périodes de trente minutes, Mats Wieffer a sauvé l’honneur des siens.

Lors de la seconde rencontre face à l’Ouzbékistan, Memphis Depay a été aligné en attaque. L’avant-centre des Corinthians a disputé environ trente minutes, mais, d’après les observateurs présents, n’a pas encore totalement convaincu.

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