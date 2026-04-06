Avec 55 buts, Memphis Depay est le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe nationale néerlandaise. L'attaquant chevronné des Oranje a également délivré 36 passes décisives en 108 sélections. Malgré cela, Memphis fait partie des joueurs néerlandais les plus critiqués.

Écoute, il y a toujours de la négativité. Mais dès qu’il s’agit de quelque chose de spécial, lesopinions divergent toujours. Les avis sont souvent partagés, et c’est très bien ainsi. Mais je suis très fier. Dans les équipes de jeunes, j’étais d’abord numéro 10, puis je suis devenu ailier. Et au fil de ma carrière, je me suis transformé en une sorte de demi-attaquant », se souvient Memphis dans une longue interview accordée à Kick 't Met de Ziggo Sport.

« Les statistiques ne mentent pas, tu sais. Et pour ce qui est du négatif, c’est à chacun de le définir. Si tant est qu’on puisse y trouver quelque chose de négatif », Memphis ne comprend pas pourquoi, malgré ses nombreux buts, il fait souvent l’objet de critiques. « Que dois-je dire ? Je suis toujours en activité en tant que joueur de l’équipe nationale néerlandaise. Je n’ai pas encore terminé mon parcours et je ne vois que des choses positives. »

Memphis explique ensuite pourquoi il est allé si loin en tant que joueur. « Je ne l’ai pas fait tout seul. On ne fait jamais rien tout seul dans un sport d’équipe. Il faut un entraîneur et des coéquipiers. Ta tête, ton esprit et tes pieds. J’ai toujours laissé mes pieds parler, car on parle tellement de moi. Je ne peux pas non plus empêcher les critiques. Mais je peux dire : « Fuck les haters ». Quand je suis arrivé en équipe première du PSV à seize ans, j’avais déjà des haters. J’ai probablement fait quelque chose de bien. C’est ma façon de penser, psychologiquement. »

L'attaquant des Corinthians constate ensuite qu'il est perçu très différemment à l'étranger. « Les Brésiliens ne comprennent pas pourquoi on parle de moi comme ça. Ils s'attardent sur des détails sans importance, comme les bandeaux. Mais si je n'avais pas tout ça, qu'est-ce que ça changerait ? Pour moi, l'objectif est de remporter un titre avec l'équipe nationale néerlandaise. Oublions un instant tout ce qui entoure ça. »

Memphis estime que, malgré toutes les critiques, il a toujours été utile à l'équipe nationale. « Lors de tous les matchs de qualification pour la Coupe du monde, j'ai marqué 23 buts, en 23 matchs. Bien sûr, on affronte aussi des pays moins forts, mais quelqu’un doit bien les marquer, non ? Je ne me souviens plus contre qui, à l’extérieur contre le Luxembourg. J’ai marqué de la tête le 2-3, tout ça compte. Parce qu’on a fait 1-1 contre la Pologne pour les qualifications de la Coupe du monde. »

Ronald Koeman a déclaré que seul un Memphis en pleine forme irait à la Coupe du monde. Cette déclaration ne semble que motiver davantage l’attaquant. « Quand je raccrocherai vraiment mes crampons, les gens pourront tirer leurs conclusions. Mais ce moment n’est pas encore venu. Je leur ai donné du fil à retordre en partant au Brésil. Beaucoup de gens ont alors pensé : ce type est fini. Mais on continue simplement à faire notre boulot pour les Oranje. Je n’ai que 32 ans, je suis tranquille, mec. »