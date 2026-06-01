Memphis Depay fait le point sur sa condition physique en vue de la Coupe du monde avec l'équipe nationale néerlandaise

Lundi, Memphis Depay s'est exprimé sur ESPN au sujet de sa condition physique. L'attaquant de 32 ans a été longtemps écarté des terrains en raison d'une blessure musculaire, mais il a depuis fait son retour et fait partie de la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde.

Victime d’une lésion musculaire fin mars, il a manqué les rencontres internationales des Pays-Bas face à la Norvège et à l’Équateur, ainsi que quinze matchs avec son club, les Corinthians.

De retour sur les terrains depuis une semaine à peine, il a aussitôt été inclus dans la liste des 26 de Ronald Koeman pour la Coupe du monde. Interrogé lundi sur ESPN pour savoir s’il avait dû se lancer dans une véritable course contre la montre, l’attaquant a répondu avec prudence.

« Vous ne savez bien sûr pas ce qui se passe en coulisses », répond-il, avant de refuser d’expliquer ce qui s’y passe exactement. « C’est en coulisses, sinon vous y auriez accès, n’est-ce pas ? Malheureusement, ce n’est pas le cas. »

« Mais pour le grand public, il reste sans doute beaucoup de points d’interrogation : que se passe-t-il ? Quand sera-t-il en forme ? Est-il vraiment en forme ? Que fait-il ? »

« J’ai travaillé très dur. Je ne suis pas du genre à m’attarder sur les chiffres, mais si on les regarde, tout est en ordre. L’essentiel est de gagner des matchs et de bien jouer. »

Sur le plan physique, il assure être en phase avec ses sensations : « Mon intuition me dit que tout va bien. Je me sens bien et je suis content d’être avec le groupe. En mars, je n’étais pas là, mais maintenant, je le suis. Je vais maintenant me préparer pour la Coupe du monde avec beaucoup d’enthousiasme. »