Memphis Depay a réagi avec colère à la nouvelle selon laquelle les Corinthians ont décidé de ne pas lui offrir de nouveau contrat. L’attaquant affirme dans un message sur les réseaux sociaux que le club brésilien ne respecte pas un accord et promet qu’il « ne laissera pas ce comportement inacceptable impuni ».

Mardi soir (heure néerlandaise), les Corinthians ont annoncé que le contrat de Memphis, qui arrive à échéance, ne sera pas prolongé. « Cette décision a été prise uniquement et exclusivement dans l’intérêt de la santé financière de notre institution, qui exige un équilibre strict et de la responsabilité dans la gestion des ressources disponibles », ont communiqué les Corinthians.

« Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude au joueur Memphis Depay et à toute son équipe, qui ont recherché dès le début des négociations le meilleur accord possible. La direction reconnaît et apprécie également les efforts incessants de tous les départements, qui ont travaillé pour rendre possible la poursuite de l’aventure du joueur. »

« Compte tenu des obligations financières actuelles et futures des Corinthians, il était clair que la conclusion d’un nouvel engagement de cette ampleur ne serait pas compatible à l’heure actuelle avec l’équilibre financier que nous devons maintenir afin de garantir la pérennité du club », ont ajouté les Corinthians.

Ces derniers temps, Memphis n’a pas toujours reçu ses paiements à temps et s’était donc parfois brouillé avec la direction. Malgré cela, l’international néerlandais prévoyait de prolonger son engagement, à des conditions strictes. Selon le Moordrechter, des accords clairs avaient également été conclus à ce sujet.

« Je suis très déçu que les Corinthians aient décidé de ne pas respecter l’accord visant à prolonger mon contrat de deux ans », écrit Memphis. « Cette prolongation avait été expressément convenue avec le président ainsi qu’avec les départements sportif, juridique et financier. Certaines personnes ont toutefois décidé de rompre cet accord... »

« Je n’ai pas voulu cette situation et j’ai toujours respecté le club tout au long du processus, mais je suis maintenant contraint de réagir avec fermeté pour protéger mes intérêts. Dans les prochains jours, je m’exprimerai publiquement, mais soyez assurés que je ne laisserai pas ce comportement inacceptable impuni », conclut Memphis.