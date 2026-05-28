Memphis Depay envoie un signal positif en vue de la Coupe du monde

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Memphis Depay a disputé une mi-temps avec les Corinthians, battus 2-0 par l’Argentin Platense en Copa Libertadores. L’attaquant, qui rejoindra samedi les Pays-Bas et le sélectionneur Ronald Koeman, a donc de nouveau pu accumuler du temps de jeu.

De retour à la compétition dimanche après plus de deux mois d’absence, l’attaquant avait déjà disputé trente minutes lors de la victoire 1-0 contre l’Atlético Mineiro.

Malgré son retour dans le onze, le club pauliste n’a pas brillé : Platense l’a emporté 2-0 grâce à un doublé de Franco Zapiola, auteur d’un penalty et d’une frappe précise après une erreur défensive en seconde période.

À ce moment-là, Memphis n’était plus sur la pelouse : l’attaquant de 32 ans avait cédé sa place à Zakaria Labyad à la mi-temps. Malgré ce revers, Corinthians termine en tête du groupe E avec onze points et est donc certain de disputer les huitièmes de finale de la Copa Libertadores.

Corinthians affrontera encore Grêmio samedi, mais Memphis ne sera pas de la partie. Il rejoindra bientôt l'équipe nationale néerlandaise pour un stage d'entraînement, avant des matchs amicaux contre l'Algérie (3 juin) et l'Ouzbékistan (8 juin).

Le club brésilien espère toujours prolonger le contrat de l’attaquant, qui expire le 31 juillet, et les médias locaux évoquent un optimisme prudent quant à la signature d’un nouveau bail.

Après la rencontre, l’attaquant s’est exprimé dans la zone mixte au sujet de son avenir : « J’ai déjà assez dit et fait. Tout le monde sait ce que je veux. J’aime Corinthians et j’aimerais rester, mais ce n’est pas facile. »

Arrivé en 2024, Memphis estime qu’il n’a pas encore épuisé son potentiel au Brésil. « Je compte rester. Ces deux années ont filé à toute allure. Je suis venu avec un objectif clair, mais tant d’événements ont bouleversé mes plans. Les Corinthians devront faire preuve d’ambition. C’est un grand club qui mérite mieux, surtout pour ses supporters. »