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L’attaquant des Pays-Bas Memphis Depay se rapproche d’un retour à point nommé avec les Corinthians, géant brésilien en difficulté, avant le choc de première division de mercredi face à son rival São Paulo. De son côté, Jesse Lingard, son ancien coéquipier à Manchester United, a également commencé à effectuer des exercices légers en extérieur alors qu’il se remet de légères fractures aux côtes.

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L’attaquant néerlandais reprend l’entraînement avec le groupe

Corinthians a confirmé dimanche sur son site officiel que Depay avait participé à une partie de l’entraînement collectif, alors qu’il entre dans la dernière phase de sa transition physique. Après avoir manqué les deux derniers matches du club en raison d’un œdème musculaire à l’ischio-jambier droit, l’attaquant semble de plus en plus susceptible de figurer dans le groupe pour le derby Majestoso à Vila Belmiro. Son retour offrirait une option offensive précieuse à l’entraîneur Clarence Seedorf.

Le point médical sur les blessés

Si le Néerlandais se rapproche d’un retour à la compétition, le meneur de jeu anglais Lingard est un peu moins avancé dans sa convalescence après des fractures des côtes et n’a, pour l’instant, été autorisé qu’à participer à des échauffements sans contact. De leur côté, le défenseur Gabriel Paulista et le milieu de terrain Raniele en sont encore aux premières étapes de leurs programmes de rééducation respectifs.

Dans un entretien accordé à Corinthians TV, Bruno Gorgatte, coordinateur de la physiothérapie du club, a fait le point sur leur état de santé : « Memphis a participé à une partie de la séance aujourd’hui. Après avoir récupéré, il a suivi tous les protocoles cliniques et poursuit sa transition. »

« Raniele et Gabriel (Paulista) poursuivent le traitement de leurs blessures ; ils sont déjà de retour sur le terrain pour des séances de physiothérapie. Lingard a participé à l’échauffement, mais continue de travailler individuellement, à l’écart du groupe, pour éviter les contacts. »

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Une récente victoire ravive les espoirs de maintien

Ces nouvelles encourageantes de l’infirmerie arrivent juste après la première victoire de Seedorf à la tête de l’équipe, obtenue vendredi soir. Des buts de Matheus Bidu et Kaio Cesar en seconde période ont scellé un succès 2-0 à domicile face à Mirassol, réduit à dix, lors de la 33e journée à la Neo Quimica Arena.

Prochains matchs SAP Serie A 19:30 COR

Ces trois points cruciaux ont mis fin à une longue disette de victoires qui remontait au succès 1-0 contre Rosario Central en Copa Libertadores, le 20 août. Cette mauvaise passe avait finalement coûté son poste à l’ancien entraîneur Fernando Diniz. Bien que Corinthians reste dans la zone de relégation du Campeonato Brasileiro Serie A, à la 17e place avec 36 points en 33 matches, la victoire de vendredi a ramené le club à un point de Mirassol, 16e.

Des rencontres décisives dans la lutte pour le maintien

Le retour de Depay renforcerait considérablement les chances de maintien de Corinthians avant une série de matches difficiles, qui débutera mercredi 4 novembre contre Sao Paulo. Après ce derby en milieu de semaine, l’équipe de Seedorf recevra Botafogo le 18 novembre, puis se déplacera sur le terrain d’Atletico Mineiro une semaine plus tard. Obtenir de bons résultats lors de ces rencontres exigeantes sera indispensable pour que le club sorte des quatre dernières places avant la fin de la saison.