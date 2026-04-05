Même si la victoire s'éloigne... Tony relance la course au titre de la Ligue Roshen avec un message décisif

Même si Al-Nasr s'est détaché en tête du classement de la Ligue Roshen des professionnels, l'Anglais Ivan Tony, attaquant d'Al-Ahli Jeddah, a refusé de baisser les bras à sept journées de la fin.

Tony a inscrit un but lors de la victoire facile d'Al-Ahli contre Damac, samedi dernier, sur le score de 3-0, lors de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

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Tony a déclaré dans l'émission « Action avec Walid » : « Le championnat n'est pas encore terminé, nous croyons en nos chances de lutter pour le titre jusqu'au bout. »

Il a ajouté : « Nous aborderons tous les prochains matchs avec la même force et le même enthousiasme, nous espérons que nos adversaires trébucheront, et nous essaierons de faire plaisir aux supporters. »

Il a conclu en déclarant : « Nous avons également les moyens de nous battre pour le titre de la Ligue des champions de l’Asie, car la phase actuelle est la plus difficile. »