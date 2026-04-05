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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Même si la victoire s'éloigne... Tony relance la course au titre de la Ligue Roshen avec un message décisif

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
Saudi Pro League
I. Toney
Arabie saoudite
Angleterre

L'attaquant anglais a confiance en les capacités de son équipe

Même si Al-Nasr s'est détaché en tête du classement de la Ligue Roshen des professionnels, l'Anglais Ivan Tony, attaquant d'Al-Ahli Jeddah, a refusé de baisser les bras à sept journées de la fin.

Tony a inscrit un but lors de la victoire facile d'Al-Ahli contre Damac, samedi dernier, sur le score de 3-0, lors de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

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Tony a déclaré dans l'émission « Action avec Walid » : « Le championnat n'est pas encore terminé, nous croyons en nos chances de lutter pour le titre jusqu'au bout. »

Il a ajouté : « Nous aborderons tous les prochains matchs avec la même force et le même enthousiasme, nous espérons que nos adversaires trébucheront, et nous essaierons de faire plaisir aux supporters. »

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Il a conclu en déclarant : « Nous avons également les moyens de nous battre pour le titre de la Ligue des champions de l’Asie, car la phase actuelle est la plus difficile. »

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