Serge Gnabry a vécu un été particulier en 2025 : d’abord, il a fêté son 30e anniversaire le 14 juillet, puis il s’est vu offrir une place de titulaire au FC Bayern. C’était un revirement remarquable, alors que Gnabry avait plutôt été considéré, les années précédentes, comme un candidat au départ plutôt que comme un titulaire indiscutable. Soudain, il était devenu incontournable, moins grâce à sa préparation, sans aucun doute bonne, qu’en raison de l’absence de concurrence à ce moment-là.

Les trois superstars incontestées Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz avaient leur place assurée dans le onze type munichois. Pour le poste de numéro 10 dans le système en 4-2-3-1 de Vincent Kompany, il n’y avait qu’un seul candidat sérieux - et c’était justement Gnabry. Jamal Musiala devait encore manquer plusieurs mois après sa fracture du péroné. Lennart Karl était certes un talent extrêmement prometteur, mais son développement fulgurant sous cette forme était alors totalement imprévisible. Nicolas Jackson n’est arrivé que le jour de la deadline, début septembre, et avait besoin d’un temps d’adaptation conséquent.

Au final, c’était donc : Gnabry ou rien. Dans la très grande majorité des grands matches, il a été le premier choix de Kompany, même si Karl s’est développé de manière étonnamment rapide en alternative sérieuse, que Jackson a rapidement eu des opportunités (plutôt peu exploitées) et que Musiala est finalement revenu en janvier.

FC Bayern : jusqu’où Jamal Musiala peut-il enchaîner ?

Un an plus tard, la situation est différente. Pour le quatrième poste de l’attaque munichoise aux côtés de Kane, Olise et Diaz, une rude concurrence se profile. Avec Musiala, Gnabry, Karl et la recrue Ismael Saibari, achetée pour 50 millions d’euros, pas moins de quatre joueurs peuvent espérer un temps de jeu réaliste. En raison d’un calendrier très chargé, Kompany va beaucoup faire tourner. Mais à l’heure actuelle, il est totalement impossible de savoir qui débutera les grands matches.

Musiala était en réalité considéré comme le favori pour ce poste. Il porte le numéro 10, il est le joueur le mieux payé, il était censé être le visage du FC Bayern et un cadre absolu - mais il en est actuellement très loin. Depuis son retour en janvier, Musiala n’a pas retrouvé son ancien niveau de performance. Après la Coupe du monde décevante, il s’est fait retirer une plaque métallique au pied.

Ses malaises lors des matches de préparation contre le RB Leipzig et le 1. FC Heidenheim ont suscité de grandes inquiétudes quant à la capacité du joueur de 23 ans à supporter la charge au plus haut niveau. En principe, le football professionnel reste toutefois tout à fait possible avec l’épilepsie-absence qui lui a été diagnostiquée, comme l’a confirmé la neurologue Dr Regina Becker dans un entretien à SPOX.

Musiala lui-même ne prévoit visiblement aucune pause. Dans son communiqué Instagram très commenté, il a écrit : « En étroite concertation et dans des échanges réguliers avec les experts, mon souhait personnel a été de relever ce défi et, avec l’autorisation des spécialistes en neurologie, de continuer à me consacrer à ce qui m’aide le plus dans ma guérison : simplement vivre mon quotidien et continuer à suivre ma passion du football. »

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Ismael Saibari aborde la concurrence avec une longueur d’avance

Gnabry (31 ans) et Karl (18 ans) ont manqué la Coupe du monde en raison de blessures musculaires. Pendant une grande partie de la préparation, ils ont travaillé individuellement sur leur retour, et sont actuellement réintégrés à l’entraînement collectif. Ils devraient redevenir des options, peut-être dès le Supercoupe contre le Borussia Dortmund samedi, mais au plus tard pour l’ouverture de la Bundesliga contre le VfB Stuttgart le vendredi suivant.

C’est Saibari qui a les meilleures chances de débuter lors des premiers matches de la saison. Après sa solide Coupe du monde avec le Maroc, le joueur de 25 ans a lui aussi d’abord dû s’arrêter en raison d’une déchirure musculaire. Mais il est désormais revenu à son meilleur niveau, a laissé une bonne impression lors de ses deux premières apparitions en match amical et a même délivré une passe décisive lors de la victoire 3-1 contre Leipzig. Comparé à ses trois rivaux, Saibari est le plus en forme et aborde donc avec une longueur d’avance cette passionnante lutte pour la place vacante dans l’attaque munichoise.

En l’absence du quatuor, le joueur de retour de prêt Arijon Ibrahimovic (20 ans) ainsi que les jeunes Tim Binder (19 ans) et Maycon Cardozo (17 ans) ont aussi montré de belles choses au fil de la préparation. Peut-être que l’un d’eux connaîtra une évolution similaire à celle de Karl. Indépendamment de leurs qualités, cela semble toutefois nettement moins probable cette saison en raison d’un plus grand choix de joueurs confirmés que lors de l’éclosion de Karl il y a un an.