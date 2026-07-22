Même Niko Kovac ne le connaissait pas auparavant : le BVB a-t-il réussi un coup de maître totalement inattendu sur le marché des transferts ?

Internet et les réseaux sociaux existaient déjà il y a seize ans, mais l’agitation collective était alors moins frénétique. Aujourd’hui, elle se répand à la vitesse de l’éclair et est amplifiée par des algorithmes puissants.

« Kagawa fait ses premiers pas lors de la victoire 4-1 à Lotte – Lewandowski réalise un superbe ciseau retourné », indiquait sobrement, le 13 juillet 2010, la page d’accueil du site du Borussia Dortmund. Peu d’informations supplémentaires étaient alors disponibles.

Shinji Kagawa, recruté pour une bouchée de pain en provenance de la deuxième division japonaise, effectuait ses débuts sous le maillot du BVB devant 4 078 spectateurs au stade du Lotter Kreuz et disputait 66 minutes. Le Borussia l’emportait 4-1 grâce à un triplé de Dimitar Rangelov. Kagawa allait rapidement s’imposer comme l’un des piliers des équipes championnes de Dortmund sous l’ère Jürgen Klopp. C’était il y a longtemps.

Que Niko Kovac a-t-il dit des débuts de Takato Yamamoto ?

Lors des débuts de Takato Yamamoto, la donne était différente, et pour cause : le Japonais de 18 ans s’est illustré samedi dernier lors de la victoire 3-1 en match amical contre le Rot-Weiß Oberhausen, marquant un but en 45 minutes de jeu et participant aussi à l’action du 2-1 temporaire de Serhou Guirassy.

Le milieu offensif, recruté onze jours plus tôt, n’a pris part qu’à quelques séances avec le groupe pro, mais il a déjà fait forte impression après la pause.

« Je ne l’ai vu pour la première fois que jeudi. Je ne le connaissais pas non plus avant », a déclaré l’entraîneur Niko Kovac à propos de l’international japonais des moins de 21 ans, qui avait d’ailleurs marqué un but dès ses débuts avec les moins de 19 ans de son pays. L’ignorance de Kovac s’explique par le fait que Yamamoto a été recruté pour les moins de 23 ans de Dortmund ; ce sont d’autres personnes que l’entraîneur principal de l’équipe première qui s’occupent de ce genre de transferts.

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Voici les atouts de la nouvelle recrue du BVB, Takato Yamamoto.

« Takato est un joueur qui nous a convaincus dès le début. Il apporte exactement les qualités que nous souhaitons voir dans notre jeu », a déclaré Paul Schaffran, directeur du centre de formation, après la conclusion du prêt qui lie Yamamoto au BVB pour une saison. Une option d’achat a également été convenue avec le club de première division Gamba Osaka. Selon Bild, le BVB devrait verser 1,5 million d’euros pour s’attacher définitivement ses services.

Certains supporters, déjà convaincus, réclamaient même son intégration immédiate à l’équipe première et le comparaient à Shinji Kagawa. N’empêche, après seulement 45 minutes face à une équipe de niveau régional, l’enthousiasme paraît prématuré. Pour l’instant, on se contente donc d’analyser ce qu’on a vu sur la pelouse. Et, comme le reconnaît Kovac, « il y a déjà eu quelques bonnes choses ».

Concrètement, le gaucher a affiché des qualités techniques remarquables, collant littéralement au ballon. Agile et créatif, il s’est aventuré dans des dribbles avec audace et assurance. Son pied droit, lui aussi, a fait preuve de justesse ; son dynamisme et sa lecture du jeu ont semé la zizanie dans les intervalles, notamment entre les lignes adverses.

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« Ça va nous faire plaisir », a conclu Niko Kovac.

Il faut également souligner sa capacité d’adaptation remarquable, alors que ses nouveaux coéquipiers doivent encore lui sembler étrangers dans un pays qu’il découvre à peine. Il a notamment déjà établi une bonne complicité avec Guirassy. À la 88^e minute, du gauche puis de l’extérieur, il a adressé un centre magnifique que l’attaquant a repris acrobatiquement, d’une sorte de coup de pied de kung-fu, expédiant le ballon sous la barre transversale. Après la rencontre, il a même récupéré le ballon du match.

Kovac a ensuite salué sa prestation, affirmant avoir « vu quelque chose de vraiment prometteur ». L’entraîneur a ajouté à propos de ce nouveau venu inconnu : « Cela va nous faire plaisir. Dans un premier temps, certainement en équipe réserve. Mais cela ne signifie pas que la porte vers l’équipe première est fermée. Au contraire : cela doit rester ouvert et nous allons le suivre de près. »

Dans les prochaines semaines, l’évolution de sa situation dépendra de lui. Les opportunités de briller ne manquent pas : en raison d’un effectif toujours très réduit, le Japonais continuera de s’entraîner avec les pros et participera bientôt à la tournée asiatique. Sur le plan marketing, le BVB ne pouvait espérer mieux, surtout que les Borussen feront escale à Osaka, ville natale du joueur.

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Takato Yamamoto restera-t-il définitivement chez les professionnels du BVB ?

Au cours des six dernières années, il a enchaîné les équipes au sein du centre de formation. En octobre 2025, il a été promu en équipe première par l’entraîneur allemand Jens Wissing, qui avait pris les rênes du club en janvier avant de partir récemment pour Al-Ittihad, en Arabie saoudite. Wissing n’a pas hésité longtemps et a offert à Yamamoto ses premiers pas professionnels dès février.

Il a finalement disputé six matchs pour un total de 228 minutes de jeu, dont une titularisation. C’est alors que le Borussia, qui le suivait depuis longtemps, a formulé son offre. Yamamoto était aux anges : « J’ai encore du mal à y croire. Le Borussia Dortmund… un club aussi prestigieux. C’est la première fois que je quitte le Japon, tout est nouveau pour moi ici. Mais je suis prêt. »

Il l’a déjà démontré au stade Niederrhein : après son but du 3-1, il a pointé son dos et son nom de famille, puis répondu à des dizaines de demandes de selfies et d’autographes, avant d’échanger son maillot avec un joueur du RWO.

Yamamoto a déjà fait bien plus que « marquer ses premiers points », contrairement à Kagawa à l’époque. Si le BVB retourne bientôt au Japon et que le jeune homme y joue un rôle moteur, à l’image de sa prestation à Oberhausen, la fièvre pourrait gagner l’Allemagne et l’archipel. Mais même si ce scénario ne se concrétise pas, il sera passionnant de voir si Kovac peut vraiment se permettre de laisser Yamamoto en équipe réserve.