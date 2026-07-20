Même Messi n'a pas échappé au scandale !... L'Argentine enregistre le « pire comportement » de l'histoire de la Coupe du monde

Les joueurs de l’équipe d’Argentine ont provoqué une vive indignation en tournant le dos au podium lors de la remise du trophée à l’Espagne, vainqueur (1-0 a.p.) de la finale de la Coupe du monde 2026 dimanche. et ont refusé de se présenter devant les médias, un comportement qualifié de « manque d’étiquette tant dans la victoire que dans la défaite ».

Tous les joueurs argentins ont tourné le dos au podium pour faire face à leur public lors de la cérémonie de remise des prix, alors que la courtoisie et le respect exigent que les perdants regardent le vainqueur et l’applaudissent, d’autant plus que les Espagnols leur avaient formé une haie d’honneur quelques instants auparavant, Ils ont ensuite regagné les vestiaires en silence, sans accorder le moindre commentaire à la presse.

Le stade a été le théâtre de scènes regrettables après le coup de sifflet final, notamment une agression flagrante de Leandro Paredes à l’encontre de Javi et Éric García, tandis que Nahuel Molina a asséné un coup de poing à Rodri à la poitrine au coup de sifflet final, et que Roberto Ayala, l’un des membres du staff technique argentin, a giflé Dani Olmo, Enfin, Nicolás Otamendi a violemment pris à partie Rodri, l’accusant d’avoir « pleuré » toute la semaine avec Aymeric Laporte.

Le milieu de terrain espagnol Dani Olmo a commenté le comportement argentin en déclarant : « Au final, cela n’a pas beaucoup d’importance pour nous. Je pense que les valeurs que nous voulons transmettre aux autres sont tout aussi importantes. Nous sommes des modèles pour de nombreuses générations et pour beaucoup d’enfants, et je pense qu’ils doivent eux aussi être des modèles. »

Après plusieurs heures d’attente, aucun joueur de l’« Albiceleste » n’a daigné se présenter en zone mixte, pas même Lionel Messi, dont on attendait des précisions sur son avenir en sélection.

Seul l’entraîneur Lionel Scaloni s’est présenté en conférence de presse, avant d’abréger son intervention, submergé par l’émotion et les larmes. Il a commenté la rencontre en déclarant : « C’était le rêve de tout le monde, nous avons tout donné jusqu’à la dernière seconde. C’est extrêmement douloureux, je suis vraiment désolé », puis il a quitté brusquement le podium.

Scaloni, champion du monde 2022 et sous contrat jusqu’en décembre, a exprimé des doutes sur son avenir à la tête de l’Albiceleste, malgré un accord verbal supposé avec la fédération pour prolonger jusqu’après la Coupe du monde 2030.

L’entraîneur de 48 ans a déclaré, avant de fondre en larmes : « J’ai déjà une idée de ce que je veux faire, je respecterai mon contrat et ensuite on verra. J’ai besoin d’y réfléchir, car je ne sais pas s’il est possible de réaliser un exploit aussi grand », faisant allusion à la difficulté de réitérer les exploits qu’il a accomplis avec les « Tango » ces dernières années.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que le comportement des joueurs argentins provoque la polémique : leurs célébrations après la finale de la Coupe du monde 2022 face à la France avaient déjà suscité de vives critiques, certains les jugeant « vulgaires et insultantes ». confirmant une tendance récurrente à un comportement antisportif qui colle à l’image de la sélection argentine ces dernières années.