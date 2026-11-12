Partager Suivez GOAL sur Google

L’attaquant de Tottenham Hotspur Xavi Simons s’est confié sur l’immense souffrance psychologique provoquée par la grave blessure au genou qui le tient éloigné des terrains depuis avril. L’international néerlandais a reconnu avoir traversé des moments sombres loin des projecteurs, alors que ses coéquipiers luttaient pour le maintien dans des conditions difficiles à la fin de la saison dernière.

Publicité

En avance sur le calendrier après sa blessure contre Wolverhampton

Le joueur de 23 ans a subi une rupture du ligament croisé antérieur (LCA) le 25 avril, lors d'une victoire 1-0 contre Wolverhampton Wanderers. Cette grave blessure l'a privé des quatre derniers matches de Tottenham la saison dernière, ainsi que d'une participation à la Coupe du monde cet été avec sa sélection.

L'ancien espoir du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a dû regarder Tottenham lutter pour son maintien en Premier League depuis la touche. Sous la direction de Roberto De Zerbi, le club du nord de Londres a fini par assurer son maintien.

Malgré une durée de rééducation habituelle de neuf mois, Simons est en avance dans sa récupération. Il devrait entamer la troisième phase de son programme plus tard en novembre, avec à la clé un retour très attendu aux séances collectives.

Larmes, lecture et combat mental

Lors d'une intervention à l'Oxford Union le 30 octobre, Simons a parlé sans détour de ses difficultés psychologiques. Le Néerlandais a expliqué l'immense frustration de voir ses coéquipiers lutter contre la relégation alors qu'il ne pouvait rien faire.

Publicité Publicité

« J'ai dû regarder la fin de la saison depuis mon lit d'hôpital et, croyez-moi, cela n'a pas été facile, a-t-il déclaré. Je me sentais totalement impuissant, furieux de ne pas pouvoir apporter ma contribution et aider. Je ne pouvais rien faire. Heureusement, les gars ont fait leur travail. »

Related Topics

Simons a reconnu que les difficultés psychologiques étaient aussi importantes que les obstacles physiques. « Le mental est aussi important que le physique. J'ai vécu des moments difficiles la nuit, et même ma famille ne sait pas à quel point. J'ai pleuré, j'ai tellement voulu apporter ma contribution à Tottenham, à ma sélection. Au bout du compte, il faut trouver un équilibre. On ne peut pas sous-estimer l'importance d'une bonne santé psychologique. Si le cerveau ne fonctionne pas, le corps ne fonctionne pas non plus. »

Pour faire face à l'isolement, il s'est tourné vers l'apprentissage. « J'ai lu des livres, approfondi mes connaissances sur certains sujets. Je voulais en savoir plus, stimuler mon esprit. Je voulais retrouver le calme dans ma tête. C'était aussi important que d'aller à la salle de sport tous les jours. »

Publicité

Repousser ses limites

À mesure que son retour se rapproche, Simons poursuit sa rééducation sans relâche. Lors d'une séance de questions-réponses au cours du même événement, il a détaillé les efforts physiques intenses qu'il s'impose pour revenir en pleine forme.

« Il faut que mon genou se sente bien. Je dois me sentir fort, a expliqué l'attaquant. Pour l'instant, je suis dans les temps, je me renforce chaque jour. J'y consacre d'innombrables heures. J'ai une excellente équipe qui m'accompagne depuis le début de ce parcours. Chacun a son propre calendrier.

Publicité

« Le parcours de chacun est différent. Moi, je veux rentrer chez moi en me disant seulement : “Je ne peux plus bouger les jambes”, parce que je me suis poussé à la limite chaque jour. Je veux me sentir fatigué. C'est quand je ressens cela que je m'autorise à me reposer. C'est ainsi que j'ai abordé les choses depuis le début. »

Un retour en Premier League avant janvier ?

Simons devrait reprendre l'entraînement avec l'équipe première après l'actuelle trêve internationale. Pouvoir participer à des séances avec contact seulement sept mois après le début de sa convalescence représente une excellente nouvelle pour les options offensives de De Zerbi avant un hiver chargé.

Publicité

Si l'international néerlandais traverse ces prochaines séances sans contretemps, un retour à la compétition bien avant l'échéance initialement prévue pour fin janvier semble tout à fait réaliste.