Depuis dimanche, Baena est devenu le premier footballeur de l’histoire à enchaîner les titres de champion d’Europe, champion olympique et champion du monde. Seuls deux autres joueurs, Lionel Messi et Ángel Di María, ont conquis ces trois couronnes, mais pas de manière consécutive.

Cependant, les deux Argentins ne l’ont pas fait consécutivement, comme Baena. Messi et Di María avaient conquis ensemble la médaille d’or olympique en 2008, puis la Copa América en 2021 et 2024, ainsi que la Coupe du monde en 2022.

Baena devient ainsi le premier joueur à conquérir ces trois titres dans l’ordre le plus rapide possible. Le milieu de terrain, qui porte les couleurs de l’Atlético de Madrid depuis 2025, a fait ses débuts en sélection en septembre 2023. Trois quarts d’année plus tard, il intègre l’équipe d’Espagne pour l’Euro 2024, où il joue un rôle secondaire : deux brèves apparitions lors de la phase de groupes contre l’Italie et l’Albanie (1-0 à chaque fois), suffisant toutefois pour qu’il soit sacré champion d’Europe.

Alex Baena a d’abord été sacré champion d’Europe en 2024, puis champion olympique

Peu après l’Euro, Baena, alors âgé de 23 ans, a pris part au tournoi olympique. Titulaire avec la sélection espagnole, il a marqué deux buts et délivré une passe décisive en cinq rencontres. Il a notamment offert une passe décisive et inscrit l’un de ses deux buts lors de la finale remportée 5-3 après prolongation contre la France, pays hôte.

Lors de la Coupe du monde, Baena a joué un rôle important au sein de l'équipe d'Espagne sacrée championne du monde, malgré une première saison en demi-teinte à l'Atlético. Après avoir passé les 90 minutes sur le banc lors du match d'ouverture décevant (0-0) contre le Cap-Vert, le joueur de 25 ans a toujours figuré dans le onze de départ de l'entraîneur Luis de la Fuente lors des sept autres rencontres du tournoi, occupant le poste d'ailier gauche. Lors de l’ultime rencontre de la phase de groupes face à l’Uruguay, il a inscrit l’unique but de la victoire (1-0) ; au tour suivant contre l’Autriche (3-0), il a servi la passe décisive au deuxième but crucial des siens, marqué par Pedro Porro. En finale face à l’Argentine, il a cédé sa place à Nico Williams (Athletic Bilbao) après 75 minutes, avant que Ferran Torres ne scelle le titre d’un but en or à la 106^e.

Fermín López aurait lui aussi pu réaliser ce triplé historique

Baena aurait d’ailleurs volontiers partagé cet exploit historique avec Fermín López. Le milieu de terrain du FC Barcelone était quasi certain de figurer dans la liste pour le Mondial, mais une fracture du métatarse, subie mi-mai lors de la victoire 3-1 contre le Betis Séville, l’a privé de la compétition nord-américaine.

Sans ce coup du sort, le natif de Barcelone aurait lui aussi visé un triplé historique : il avait découvert la sélection peu avant l’Euro 2024, puis effectué une brève apparition lors de la phase de groupes contre l’Albanie (1-0) en route vers le titre continental. Peu après, il est devenu champion olympique aux côtés de Baena, se révélant l’un des acteurs décisifs de l’épreuve : six buts en six matches, dont un doublé en finale contre la France (5-3 a.p.).