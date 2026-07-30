La relégation de Bundesliga devait en principe représenter un profond tournant pour le VfL Wolfsburg. Moins de recettes, un budget nettement revu à la baisse, un nouveau départ sur le plan sportif. Mais sur le marché des transferts, c’est jusqu’ici une tout autre image qui se dessine : alors que la plupart des clubs de deuxième division doivent regarder à deux fois chaque euro dépensé, le VfL est en train de se construire un effectif à une échelle dont même les autres géants récemment tombés comme le HSV, Schalke 04 ou le 1. FC Cologne n’ont pu que rêver.

Les Basse-Saxons ont déjà investi 22,7 millions d’euros dans de nouveaux joueurs cet été. Ce qui est remarquable, c’est que les 17 autres concurrents totalisent jusqu’ici à peine près de 19 millions d’euros à eux tous, selon les indemnités de transfert connues publiquement.

Un seul club de deuxième division dépense donc actuellement plus pour de nouveaux joueurs que tout le reste du championnat réuni. L’action des dirigeants du VfL soulève la question suivante : s’agit-il encore d’une concurrence normale ou déjà d’une distorsion de la concurrence ? Wolfsburg, avec ses moyens financiers, modifie-t-il trop nettement les rapports de force en 2. Bundesliga ?

Que signifie le transfert de Fabian Reese à Wolfsburg ?

Peu de transferts illustrent mieux cette situation particulière que celui de Fabian Reese. Wolfsburg a versé huit millions d’euros au Hertha Berlin pour son ancien capitaine et vitrine du club.

Reese a été l’un des joueurs les plus remarquables de 2. Bundesliga ces dernières années. Avec le Hertha, il a disputé 91 matches officiels, inscrit 35 buts et délivré 31 passes décisives. Le directeur sportif de Wolfsburg, Pirmin Schwegler, l’a logiquement qualifié lors de sa signature de « l’un des joueurs les plus forts de 2. Bundesliga ».

Pour Reese lui-même, la décision n’aurait nullement été facile. « La décision de changer de club ne m’a, comme on peut certainement le comprendre, pas forcément été facile », a-t-il expliqué après sa signature. La manière dont le VfL s’est battu pour le recruter, les conditions professionnelles ainsi que « les valeurs du club, de Volkswagen et des gens qui l’entourent » auraient joué un rôle décisif dans sa décision.

Ces dernières années, Reese était devenu une figure d’identification dans la capitale, un visage pour le nouveau Berlin, qui voulait après des années de chaos se rapprocher à nouveau de ses supporters et de sa ville. Le degré supposé de ce lien ne s’était vraiment révélé que l’an dernier. En novembre 2025, Reese avait prolongé son contrat de manière anticipée jusqu’en 2030. Le Hertha avait mis en scène cette signature avec une action exceptionnelle : « Ce n’était un secret pour personne que nous voulions absolument lier Fabi au club sur le long terme. En plus de cela, Fabi s’identifie à cent pour cent au Hertha BSC », avait alors expliqué le directeur sportif Benjamin Wieber.

Le message était difficile à mal interpréter : ce joueur ne devait pas être un simple salarié. Reese devait rester le visage du club et de sa ville. Ses propres mots, à l’époque, ne laissaient guère de doute sur ce lien particulier. Reese vivait le Hertha comme le club de son cœur et disait qu’il avait encore beaucoup de choses à accomplir à Berlin. Cette prolongation de longue durée jusqu’en 2030 ressemblait à une profession de foi allant bien au-delà du simple football-business habituel.

Même pas un an plus tard, cette histoire est terminée. Et c’est précisément un concurrent direct de 2. Bundesliga qui y met fin. Wolfsburg pose huit millions d’euros sur la table et s’offre un joueur que le Hertha avait publiquement érigé quelques mois plus tôt en symbole de son avenir.

C’est précisément pour cela que ce transfert devrait provoquer chez de nombreux supporters du Hertha bien plus que la perte ordinaire d’un cadre. Avec son attachement émotionnel à Berlin, son attitude et enfin sa prolongation de contrat, Reese était lui-même devenu une figure à part. Et le voilà soudain sous le maillot d’un club qui, dans de très nombreux domaines, représente à peu près tout l’inverse de ce que le Hertha aimerait être.

Sur le plan sportif, le Hertha, qui n’a en plus encore recruté aucun joueur, perd donc l’un de ses meilleurs éléments. Sur le plan émotionnel, le club perd une figure d’identification. Et Wolfsburg gagne les deux. Qu’un club relégué de Bundesliga puisse payer huit millions d’euros à un autre grand club de deuxième division pour un joueur de deuxième division montre avant tout à quel point les conditions financières diffèrent au sein du championnat.





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Quels autres joueurs le VfL Wolfsburg a-t-il achetés ?

Reese est loin d’être un cas isolé. Fraser Hornby est arrivé en provenance du SV Darmstadt 98 pour quatre millions d’euros. Là encore, un concurrent direct du championnat a perdu un joueur important au profit des Loups. S’y est ajouté Muhammed Damar (22 ans), en provenance de Hoffenheim. Le relégué de Bundesliga Hauke Wahl a lui aussi rejoint le VfL pour 1,8 million d’euros.

Robert Glatzel n’a certes coûté qu’environ 1,7 million d’euros d’indemnité de transfert. Mais l’ancien attaquant du Hamburger SV illustre lui aussi un autre avantage de Wolfsburg : le VfL peut non seulement payer des indemnités que beaucoup de clubs de deuxième division auraient du mal à assumer, mais aussi offrir des salaires à des professionnels confirmés dont la concurrence ne peut que rêver. Glatzel apporte tout de même l’expérience de plus de 180 matches de 2. Bundesliga et a prouvé pendant des années qu’il pouvait régulièrement atteindre les deux chiffres dans cette division. Wolfsburg poursuit ainsi exactement là où il s’était arrêté en Bundesliga. Même si principal bailleur de fonds, VW, traverse une crise presque existentielle et que jusqu’à 100 000 personnes pourraient perdre leur emploi, le VfL Wolfsburg peut pour le moment continuer à dépenser.

Pour l’avant-centre suisse Alessio Besio, 700 000 euros ont été versés à Fribourg, alors même que le joueur de 22 ans n’a disputé aucun match chez les professionnels en trois ans avec le club de Brisgau et qu’il avait été prêté la saison passée à Verl, pensionnaire de 3. Liga. S’ajoutent Timon Wellenreuther, recruté à Feyenoord pour environ un million d’euros et désormais absent plusieurs semaines en raison d’une blessure au genou, ainsi qu’Elvis Rexhbecaj, arrivé libre en provenance du FC Augsbourg. Là encore, ce transfert représenterait, malgré l’absence d’indemnité, une tout autre dimension économique pour de nombreux clubs de deuxième division. Rexhbecaj apporte l’expérience de plus de 150 matches de Bundesliga.

Wolfsburg ne se constitue donc pas un effectif de simples joueurs à potentiel. Le champion d’Allemagne 2009 recrute de manière ciblée des professionnels dont plusieurs ont depuis longtemps démontré leur qualité en Bundesliga ou au sommet de la 2. Bundesliga.

Ce n’est qu’en regardant les dernières années que l’on mesure à quel point la tournée de recrutement de Wolfsburg est réellement exceptionnelle. Le FC Schalke 04, par exemple, avait encaissé environ 8,75 millions d’euros grâce à des ventes de joueurs lors de la dernière saison 2025/26 de deuxième division et n’avait investi que 3,4 millions d’euros. Au final, cela donnait un solde positif de 5,35 millions d’euros sur le marché des transferts. La recrue la plus chère était l’avant-centre Christian Gomis pour seulement 1,5 million d’euros.

Fabian Reese à lui seul a donc coûté à Wolfsburg plus du double de tout l’été des transferts de Schalke à l’époque.

Le Hamburger SV aussi évoluait, avant sa montée en 2024/25, dans des proportions totalement différentes malgré ses ambitions. Le HSV avait dépensé au total environ neuf millions d’euros pour de nouveaux joueurs, pour des recettes d’environ trois millions d’euros. La recrue la plus chère, Alexander Rossing-Lelesiit, avait coûté environ 2,8 millions d’euros.

La comparaison avec Hanovre 96 est tout aussi parlante. Les Basse-Saxons avaient enregistré 11 millions d’euros de recettes de transferts en 2025/26, pour seulement 4,33 millions d’euros de dépenses, dégageant ainsi un excédent d’environ 6,68 millions d’euros.

Combien le VfL Wolfsburg a-t-il encaissé sur le marché des transferts ?

Mais : Wolfsburg ne brûle pas simplement de l’argent. L’histoire n’est pas aussi simple. Car l’image d’un club qui, après sa relégation, ouvre simplement les vannes et dépouille la concurrence est trop réductrice. Le vainqueur de la Coupe d’Allemagne 2015 encaisse en parallèle des sommes importantes grâce aux ventes de joueurs.

Patrick Wimmer a rejoint Hoffenheim pour environ dix millions d’euros. Jakub Kamiński a rapporté 5,5 millions d’euros supplémentaires lors de son transfert au 1. FC Cologne. Lovro Majer est parti à l’AEK Athènes pour six millions d’euros annoncés. Au total, les recettes s’élèvent actuellement à environ 24 millions d’euros. Les Loups ont donc même dégagé un petit bénéfice malgré cette spectaculaire campagne de recrutement.

C’est une mise en perspective importante. Wolfsburg finance quasiment entièrement ses recrues par ses propres ventes. La véritable singularité financière se manifeste donc moins dans le bilan actuel des transferts que dans la capacité à pouvoir réinvestir immédiatement les millions encaissés dans une équipe pensée pour une remontée directe.

Autre élément : la situation de Wolfsburg n’est pas totalement sans précédent historique. Lorsque Stuttgart avait visé une remontée immédiate après sa relégation de Bundesliga en 2019/20, les Souabes avaient eux aussi massivement investi. Environ 25,4 millions d’euros avaient alors été dépensés pour de nouveaux joueurs. À lui seul, Silas avait coûté huit millions d’euros lors de son transfert en provenance du Paris FC, tandis que Sasa Kalajdzic était arrivé d’Admira Wacker pour environ six millions d’euros.

Stuttgart évoluait donc alors dans une dimension de dépenses encore supérieure à celle de Wolfsburg actuellement. Il existe toutefois une différence décisive : le VfB avait en même temps vendu des joueurs pour un total d’environ 79,5 millions d’euros. Le mercato s’était donc terminé, malgré ces lourds investissements, sur un énorme bénéfice de plus de 54 millions d’euros.





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Dépenser beaucoup d’argent n’a rien de nouveau pour Wolfsburg

Et un autre point fait partie de la réalité : voir le VfL engager de grosses sommes sur le marché des transferts n’a rien de nouveau depuis cet été. Déjà la saison passée, Wolfsburg avait encaissé environ 37 millions d’euros grâce à des ventes, tout en investissant en parallèle quelque 68 millions d’euros dans de nouveaux joueurs. Au final, cela représentait un déficit de transfert de près de 31 millions d’euros.

À lui seul, Vinicius Souza avait coûté environ 15 millions d’euros lors de son arrivée en provenance de Sheffield United. Pour Mohamed Amoura, recruté définitivement en provenance de l’Union Saint-Gilloise après un prêt préalable, il avait fallu débourser environ 14,75 millions d’euros.

Les transferts à plusieurs millions ne sont pas une nouveauté à Wolfsburg. Ce qui est nouveau, c’est surtout le contexte dans lequel ils ont lieu. En Bundesliga, Wolfsburg rivalisait financièrement avec le Bayern, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig et de nombreux autres clubs capables d’investir régulièrement des montants à huit chiffres pour un seul joueur. En 2. Bundesliga, ce modèle économique de Wolfsburg se retrouve soudain face à des clubs dont le budget transferts complet est parfois inférieur à l’indemnité que le VfL a payée à lui seul pour Fabian Reese. C’est précisément pour cela que les mêmes montants paraissent totalement différents après la relégation.





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Quelle est l’ampleur de l’écart entre Wolfsburg et tous les autres clubs de 2. Bundesliga ?

Reese, Hornby, Glatzel, Wahl, Rexhbecaj et Wellenreuther illustrent une stratégie de recrutement qui montre de manière assez limpide ce qui est prévu à Wolfsburg : le séjour en 2. Bundesliga doit durer, si possible, une seule année. Et ce qu’il ne faut pas oublier : des joueurs comme Amoura ont jusqu’ici eux aussi suivi le VfL en deuxième division. La valeur de l’effectif des Loups s’élève, selon transfermarkt.de, à 194,15 millions d’euros, ce qui placerait le VfL au neuvième rang en Bundesliga. À la deuxième place en 2. Bundesliga figure l’autre relégué, le FC St. Pauli, avec 45.93 millions d’euros, soit environ 4,5 fois moins. Dire que le VfL Wolfsburg est le FC Bayern Munich du sous-sol de la Bundesliga serait très en dessous de la réalité : après tout, l’effectif du Bayern, avec 1,07 milliard (!) d’euros, ne vaut même pas le double de celui du RB Leipzig (604 millions d’euros actuellement). Et le BVB continue encore d’acheter.

Sportivement, on ne pourra dire si la force financière absurde de Wolfsburg, en comparaison, se transforme réellement en distorsion de la concurrence que lorsque le ballon commencera à rouler. Mais une chose apparaît déjà très clairement à travers ce mercato d’été : sur le plan financier, le VfL Wolfsburg évolue bel et bien dans une autre catégorie qu’une grande partie de sa nouvelle concurrence.