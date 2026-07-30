La relégation de Bundesliga devait en principe constituer un profond tournant pour le VfL Wolfsburg. Moins de revenus, un budget nettement réduit, un nouveau départ sur le plan sportif. Mais, sur le marché des transferts, c’est jusqu’ici une tout autre image qui se dessine : alors que la plupart des clubs de deuxième division doivent regarder à deux fois chaque euro dépensé, le VfL se constitue un effectif dans des proportions dont même les autres géants récemment tombés, comme le HSV, Schalke 04 ou le 1. FC Cologne, n’auraient pu que rêver.

Les Basse-Saxons ont déjà investi 22,7 millions d’euros dans de nouveaux joueurs cet été. Fait remarquable : les 17 autres concurrents réunis n’atteignent jusqu’ici, selon les indemnités de transfert connues publiquement, qu’à peine 19 millions d’euros.

Un seul club de deuxième division dépense donc actuellement davantage pour de nouveaux joueurs que tout le reste du championnat réuni. L’action des dirigeants du VfL soulève une question : est-ce encore une concurrence normale ou déjà une distorsion de concurrence ? Wolfsburg, avec ses moyens financiers, modifie-t-il trop nettement les rapports de force en 2. Bundesliga ?

Que signifie le transfert de Fabian Reese à Wolfsburg ?

Peu de transferts illustrent mieux cette situation particulière que celui de Fabian Reese. Wolfsburg a versé huit millions d’euros au Hertha Berlin pour l’ancien capitaine et figure de proue du club.

Ces dernières années, Reese a été l’un des joueurs les plus remarquables de 2. Bundesliga. Sous les couleurs du Hertha, il a disputé 91 matches officiels, inscrit 35 buts et délivré 31 passes décisives. Le directeur sportif de Wolfsburg, Pirmin Schwegler, l’a logiquement qualifié, lors de sa signature, de « l’un des joueurs les plus forts de 2. Bundesliga ».

Pour Reese lui-même, la décision n’aurait pas du tout été facile. « La décision de changer de club ne m’a, comme on peut certainement le comprendre, pas forcément été facile », a-t-il expliqué après sa signature. La manière dont le VfL l’a courtisé, les conditions professionnelles ainsi que « les valeurs du club, de Volkswagen et des personnes autour » ont joué un rôle décisif dans son choix.

Au cours des dernières années, Reese était devenu une figure d’identification dans la capitale, l’un des visages d’un nouveau Berlin qui, après des années de chaos, voulait à nouveau se rapprocher de ses supporters et de sa ville. C’est seulement l’an dernier que l’on a mesuré à quel point ce lien était supposément devenu fort. En novembre 2025, Reese avait prolongé son contrat par anticipation jusqu’en 2030. Le Hertha avait mis en scène cette signature avec une opération exceptionnelle : « Ce n’était un secret pour personne que nous voulions absolument lier Fabi au club sur le long terme. En plus de cela, Fabi s’identifie à cent pour cent au Hertha BSC », avait alors expliqué le directeur sportif Benjamin Wieber.

Le message était difficile à mal interpréter : ce joueur ne devait pas être un simple salarié. Reese devait rester le visage du club et de sa ville. Ses propres mots, à l’époque, laissaient eux aussi peu de place au doute quant à ce lien particulier. Reese incarnait le Hertha comme son club de cœur et affirmait qu’il avait encore beaucoup de choses à accomplir à Berlin. Cette prolongation de longue durée jusqu’en 2030 ressemblait à une profession de foi allant bien au-delà du football-business habituel.

Même pas un an plus tard, cette histoire est terminée. Et c’est justement un concurrent direct de 2. Bundesliga qui y met fin. Wolfsburg pose huit millions d’euros sur la table et recrute un joueur que le Hertha avait publiquement érigé quelques mois plus tôt en symbole de son avenir.

C’est précisément pour cela que ce transfert devrait provoquer chez de nombreux supporters du Hertha bien plus que la perte ordinaire d’un cadre. Reese, avec son attachement émotionnel à Berlin, son attitude et enfin sa prolongation de contrat, s’était lui-même imposé comme une figure particulière. Le voilà désormais soudainement sous les couleurs d’un club qui, dans énormément de domaines, représente à peu près l’inverse de ce que le Hertha aimerait être.

Sportivement, le Hertha, qui n’a par ailleurs encore recruté aucun joueur, perd ainsi l’un de ses meilleurs éléments. Sur le plan émotionnel, le club perd une figure d’identification. Et Wolfsburg gagne les deux. Mais le fait qu’un relégué de Bundesliga puisse verser huit millions d’euros à un autre grand club de deuxième division pour un joueur de D2 montre surtout à quel point les conditions financières diffèrent au sein de la ligue.





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Quels autres professionnels le VfL Wolfsburg a-t-il encore recrutés ?

Reese est loin d’être un cas isolé. Fraser Hornby est arrivé du SV Darmstadt 98 pour quatre millions d’euros. Là encore, un concurrent direct du championnat a perdu un joueur important au profit des Loups. À cela s’est ajouté Muhammed Damar (22 ans), en provenance du TSG Hoffenheim. En outre, Hauke Wahl a lui aussi rejoint le VfL depuis le relégué de Bundesliga, pour 1,8 million d’euros.

Robert Glatzel n’a certes coûté qu’environ 1,7 million d’euros d’indemnité de transfert. Mais, là encore, dans le cas de l’ancien attaquant du Hamburger SV, un autre avantage de Wolfsburg est apparu : le VfL peut non seulement payer des indemnités de transfert à peine envisageables pour de nombreux clubs de deuxième division, mais aussi assumer des salaires pour des professionnels confirmés dont la concurrence ne peut que rêver. Glatzel apporte après tout l’expérience de plus de 180 matches de 2. Bundesliga et a prouvé pendant des années qu’il pouvait marquer régulièrement un nombre de buts à deux chiffres dans cette ligue. Wolfsburg poursuit ainsi exactement là où il s’était arrêté en Bundesliga. Même si son principal bailleur de fonds, VW, traverse une crise presque existentielle et que jusqu’à 100 000 personnes pourraient perdre leur emploi, le VfL Wolfsburg peut, pour l’instant, continuer à dépenser de l’argent.

Pour l’avant-centre suisse Alessio Besio, 700 000 euros ont été versés au SC Fribourg, alors même que le joueur de 22 ans n’a disputé aucun match professionnel en trois ans avec le club du Brisgau et qu’il avait été prêté la saison passée au club de troisième division de Verl. S’y ajoutent Timon Wellenreuther, recruté à Feyenoord pour environ un million d’euros et désormais absent pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure au genou, ainsi qu’Elvis Rexhbecaj, arrivé libre en provenance du FC Augsbourg. Ce transfert aussi aurait représenté, malgré l’absence d’indemnité, une tout autre dimension économique pour de nombreux clubs de deuxième division. Rexhbecaj apporte l’expérience de plus de 150 matches de Bundesliga.

Wolfsburg ne s’offre donc pas n’importe quels joueurs d’avenir. Le champion d’Allemagne 2009 recrute de manière ciblée des professionnels dont plusieurs ont depuis longtemps prouvé leur qualité en Bundesliga ou au sommet de la 2. Bundesliga.

On ne mesure vraiment à quel point la tournée d’achats de Wolfsburg est exceptionnelle qu’en regardant les dernières années. Le FC Schalke 04, par exemple, a encaissé environ 8,75 millions d’euros grâce aux ventes de joueurs lors de la dernière saison 2025/26 en deuxième division et n’a investi que 3,4 millions d’euros. Au final, cela donnait un solde positif de 5,35 millions d’euros sur le marché des transferts. Sa recrue la plus chère avait été l’avant-centre Christian Gomis pour seulement 1,5 million d’euros.

À lui seul, Fabian Reese a donc coûté à Wolfsburg plus du double de l’ensemble du mercato estival de Schalke à l’époque.

Le Hamburger SV aussi évoluait, avant sa montée en 2024/25, dans des proportions totalement différentes malgré ses objectifs ambitieux. Le HSV avait dépensé au total environ neuf millions d’euros pour de nouveaux joueurs, pour des recettes d’environ trois millions d’euros. La recrue la plus chère, Alexander Rossing-Lelesiit, avait coûté autour de 2,8 millions d’euros.

La comparaison avec Hanovre 96 est tout aussi parlante. Le club de Basse-Saxe avait enregistré en 2025/26 onze millions d’euros de recettes de transferts pour seulement 4,33 millions d’euros de dépenses, dégageant ainsi un bénéfice d’environ 6,68 millions d’euros.

Combien le VfL Wolfsburg a-t-il encaissé sur le marché des transferts ?

Mais Wolfsburg ne fait pas que brûler de l’argent. L’histoire n’est pas aussi simple. Car l’image d’un club qui, après sa relégation, ouvrirait simplement les vannes financières pour vider la concurrence de ses talents est trop réductrice. Le vainqueur de la Coupe en 2015 encaisse en parallèle des sommes importantes grâce aux ventes de joueurs.

Patrick Wimmer a rejoint le TSG Hoffenheim pour environ dix millions d’euros. Jakub Kamiński a rapporté 5,5 millions d’euros supplémentaires lors de son transfert au 1. FC Cologne. Lovro Majer a pris la direction de l’AEK Athènes pour six millions d’euros selon les chiffres avancés. Au total, les recettes s’élèvent actuellement à environ 24 millions d’euros. Les Loups ont donc même dégagé un petit bénéfice malgré cette spectaculaire tournée d’achats. Et le plafond est probablement encore loin d’être atteint. Konstantinos Koulierakis va quitter les Loups pour rejoindre l’AS Rome contre 15 millions d’euros. Le gardien Kamil Grabara devrait lui aussi encore partir pour un montant élevé en millions ; dernièrement, l’Atalanta Bergame était annoncée intéressée.

C’est un élément de contexte important. Wolfsburg finance ses recrues presque entièrement grâce à ses propres ventes. Sa véritable position financière à part se voit donc moins dans le bilan actuel des transferts que dans sa capacité à réinvestir immédiatement les millions encaissés dans une équipe tournée vers la remontée directe.

Autre point : la situation de Wolfsburg n’est pas totalement sans précédent historique. Lorsque le VfB Stuttgart a visé la remontée directe après sa relégation de Bundesliga en 2019/20, les Souabes avaient eux aussi massivement investi. Environ 25,4 millions d’euros avaient alors été consacrés à de nouveaux joueurs. À lui seul, Silas avait coûté huit millions d’euros lors de son transfert en provenance du Paris FC, tandis que Sasa Kalajdzic était arrivé d’Admira Wacker pour environ six millions d’euros.

Stuttgart évoluait donc à l’époque dans une dimension de dépenses encore supérieure à celle de Wolfsburg actuellement. Il existe toutefois une différence décisive : le VfB avait simultanément vendu des joueurs pour un total d’environ 79,5 millions d’euros. La fenêtre des transferts s’était donc achevée, malgré les investissements élevés, sur un énorme bénéfice de plus de 54 millions d’euros.





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Dépenser beaucoup d’argent n’a rien de nouveau pour Wolfsburg

Et un autre élément fait partie de la vérité : le fait que le VfL fasse circuler de grosses sommes sur le marché des transferts n’a rien de nouveau depuis cet été. Déjà la saison dernière, Wolfsburg avait encaissé environ 37 millions d’euros grâce à des ventes, tout en investissant dans le même temps quelque 68 millions d’euros dans de nouveaux joueurs. Au final, cela représentait un déficit de transfert d’un peu moins de 31 millions d’euros.

À lui seul, Vinicius Souza a coûté environ 15 millions d’euros lors de son arrivée en provenance de Sheffield United. Pour Mohamed Amoura, recruté définitivement en provenance de l’Union Saint-Gilloise après son prêt précédent, il a fallu débourser environ 14,75 millions d’euros.

Les transferts à plusieurs millions ne sont pas une nouveauté à Wolfsburg. Ce qui est nouveau, c’est surtout le contexte dans lequel ils ont lieu. En Bundesliga, Wolfsburg rivalisait financièrement avec le Bayern, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig et de nombreux autres clubs capables d’investir régulièrement des montants à huit chiffres sur un seul joueur. En 2. Bundesliga, ce modèle économique de Wolfsburg se retrouve soudain face à des clubs dont le budget transfert total est parfois inférieur à l’indemnité que le VfL a payée à lui seul pour Fabian Reese. C’est précisément pour cela que les mêmes montants paraissent totalement différents après la relégation.





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Quelle est l’ampleur de l’écart entre Wolfsburg et tous les autres clubs de D2 ?

Reese, Hornby, Glatzel, Wahl, Rexhbecaj et Wellenreuther illustrent parfaitement une stratégie de transferts qui montre de manière assez limpide ce qui est prévu à Wolfsburg : le séjour en 2. Bundesliga ne doit, si possible, durer qu’un an. Et ce qu’il ne faut pas oublier : des joueurs comme Amoura ont jusqu’ici suivi le VfL jusque dans la deuxième division. La valeur de l’effectif des Loups s’élève à 194,15 millions d’euros selon transfermarkt.de ; le VfL occuperait ainsi la neuvième place en Bundesliga. À la deuxième place en D2 se trouve l’autre relégué, le FC St. Pauli, avec 45.93 millions d’euros, soit environ 4,5 fois moins. Dire que le VfL Wolfsburg est le FC Bayern Munich du sous-sol de la Bundesliga serait largement sous-estimé : après tout, l’effectif du Bayern, avec 1,07 milliard (!) de valeur, ne vaut même pas deux fois plus que celui du RB Leipzig (604 millions d’euros actuellement). Et le BVB continue encore de recruter.

On ne pourra répondre sportivement à la question de savoir si l’absurde puissance financière comparative de Wolfsburg engendre réellement une distorsion de concurrence qu’une fois le ballon en jeu. Mais ce mercato d’été montre déjà très clairement que, financièrement, le VfL Wolfsburg évolue dans une autre catégorie que la majeure partie de sa nouvelle concurrence.