Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEAFP
Jochen Tittmar

Traduit par

Même le Conseil national d’éthique s’en mêle ! La célébration de but explosive de l’ancien joyau du BVB devient une affaire politique

Ligue 1
Monaco
P. Brunner

Comme l’a confirmé le Conseil national d’éthique de la Fédération française de football au quotidien sportif L’Équipe, Paris Brunner risque une suspension pouvant aller jusqu’à quatre matches après un geste provocateur effectué sous le maillot de l’AS Monaco.

Le joueur offensif de 20 ans est accusé d’un dérapage aux lourdes conséquences lors du déplacement de Monaco sur la pelouse du Racing Strasbourg. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) s’est désormais saisie de l’affaire afin de faire la lumière sur l’incident et de décider d’une éventuelle sanction.

Concrètement, il s’agit des événements survenus à la 71e minute de la rencontre samedi dernier. Après que l’ancien champion du monde et d’Europe U17 a inscrit le but du 1-1 final au terme d’un superbe numéro en solitaire, il s’est laissé emporter par une réaction explosive. Les images de la retransmission télévisée montraient clairement Brunner faire un geste sans équivoque en direction du parcage adverse, en passant son doigt sur sa gorge.

Les supporters strasbourgeois ont immédiatement répondu à la provocation par un concert de sifflets assourdissant. L’arbitre n’a pas sanctionné l’action sur le terrain, ce qui a permis à Brunner d’échapper dans un premier temps à tout avertissement. La justice sportive fédérale intervient toutefois désormais a posteriori.

Frederic Thiriez, président du Conseil national de l’éthique indépendant de la Fédération française de football, a réagi auprès de L'Equipe au sujet de la procédure : « Selon notre évaluation préliminaire, le geste du joueur pourrait constituer une violation du principe de comportement exemplaire inscrit dans la charte éthique. Je tiens toutefois à souligner que nous ne jugeons pas l’affaire. C’est la commission de discipline qui le fera, tout comme elle déterminera s’il y a lieu ou non de prononcer une sanction. »

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACOGetty Images

Geste d’égorgement pendant la célébration du but : combien de matches de suspension risquent Paris Brunner ?

Si l’instance interprète le geste comme un comportement menaçant ou intimidant, l’attaquant risque une suspension pouvant aller jusqu’à quatre matches.

L’intéressé lui-même a ensuite tenté d’apaiser la situation, en évoquant les attaques dont il avait auparavant fait l’objet depuis les tribunes : « Ils ont parlé de ma famille, de ma mère et de mon père. J’ai pu voir ceux qui m’ont insulté », a expliqué Brunner. Le natif de Gelsenkirchen a ajouté : « Après le but, il y avait énormément d’émotion, surtout après un but comme celui-là. Je ne voulais pas manquer de respect. »

Sur le plan sportif, le jeune talent offensif a connu une nette montée en puissance ces derniers mois. Brunner avait quitté le Borussia Dortmund pour la Principauté à l’été 2024. Avec ce superbe but égalisateur à Strasbourg, il a déjà inscrit son troisième but de la saison en Ligue 1 et, au total, son cinquième but en match officiel sous le maillot monégasque.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google