Le joueur offensif de 20 ans est accusé d’un dérapage aux lourdes conséquences lors du déplacement de Monaco sur la pelouse du Racing Strasbourg. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) s’est désormais saisie de l’affaire afin de faire la lumière sur l’incident et de décider d’une éventuelle sanction.

Concrètement, il s’agit des événements survenus à la 71e minute de la rencontre samedi dernier. Après que l’ancien champion du monde et d’Europe U17 a inscrit le but du 1-1 final au terme d’un superbe numéro en solitaire, il s’est laissé emporter par une réaction explosive. Les images de la retransmission télévisée montraient clairement Brunner faire un geste sans équivoque en direction du parcage adverse, en passant son doigt sur sa gorge.

Les supporters strasbourgeois ont immédiatement répondu à la provocation par un concert de sifflets assourdissant. L’arbitre n’a pas sanctionné l’action sur le terrain, ce qui a permis à Brunner d’échapper dans un premier temps à tout avertissement. La justice sportive fédérale intervient toutefois désormais a posteriori.

Frederic Thiriez, président du Conseil national de l’éthique indépendant de la Fédération française de football, a réagi auprès de L'Equipe au sujet de la procédure : « Selon notre évaluation préliminaire, le geste du joueur pourrait constituer une violation du principe de comportement exemplaire inscrit dans la charte éthique. Je tiens toutefois à souligner que nous ne jugeons pas l’affaire. C’est la commission de discipline qui le fera, tout comme elle déterminera s’il y a lieu ou non de prononcer une sanction. »

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Geste d’égorgement pendant la célébration du but : combien de matches de suspension risquent Paris Brunner ?

Si l’instance interprète le geste comme un comportement menaçant ou intimidant, l’attaquant risque une suspension pouvant aller jusqu’à quatre matches.

L’intéressé lui-même a ensuite tenté d’apaiser la situation, en évoquant les attaques dont il avait auparavant fait l’objet depuis les tribunes : « Ils ont parlé de ma famille, de ma mère et de mon père. J’ai pu voir ceux qui m’ont insulté », a expliqué Brunner. Le natif de Gelsenkirchen a ajouté : « Après le but, il y avait énormément d’émotion, surtout après un but comme celui-là. Je ne voulais pas manquer de respect. »

Sur le plan sportif, le jeune talent offensif a connu une nette montée en puissance ces derniers mois. Brunner avait quitté le Borussia Dortmund pour la Principauté à l’été 2024. Avec ce superbe but égalisateur à Strasbourg, il a déjà inscrit son troisième but de la saison en Ligue 1 et, au total, son cinquième but en match officiel sous le maillot monégasque.