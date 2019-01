OM - Même "en colère", Eyraud renouvelle sa confiance à Garcia

Le président marseillais a haussé le ton après l'élimination vécue en Coupe de France. Mais, il refuse d'envisager le limogeage de Rudi Garcia.

L'Olympique de Marseille a touché le fond ce dimanche en subissant une sortie de route en Coupe de France face à une équipe de N2, Andrézieux (0-2). À Saint-Etienne, les Phocéens ont vécu un après-midi cauchemardesque, frustrant une nouvelle fois leurs nombreux supporters. Des décisions radicales étaient pressenties à la suite de cet humiliant revers, mais ça ne sera pas pour cette fois. À peine le match terminé, le président Jacques-Henri Eyraud a tenu à renouvelant sa confiance envers l'entraineur de l'équipe, Rudi Garcia.

"Rudi Garcia est le coach que j'ai choisi. Il se démène, et cherche des solutions aux problèmes. Il faut travailler collectivement ensemble, a-t-il tonné au micro d'Eurosport. Ne pas penser que cela va tourner, car c'est ce que j'entends souvent. Il faut faire des tests. On va continuer jusqu'à ce que la performance soit là".

L'article continue ci-dessous

Tout en confirmant Garcia comme entraineur, l'homme fort de l'OM a tancé les joueurs et les a mis devant leurs responsabilités après cette débâcle de trop. "(Je ressens) Une grande déception. Ce que j'ai vu est inadmissible ! Quand on est à l'OM, on doit afficher des valeurs qui sont autres que celles qu'on a vues aujourd'hui. Je suis très en colère ! Et je l'ai dit aux joueurs. On va essayer de trouver des solutions".

S'il est remontré contre ses troupes, Eyraud certifie qu'il n'y a absolument aucun malaise dans le vestiaire, ni de clans susceptibles de faire exploser le groupe. "Vous (les journalistes) essayez de trouver des histoires qui peuvent justifier ce genre de performances. Mais, le groupe vit bien, mais ça ne suffit plus. Il faut montrer un autre visage et j'ai demandé aux joueurs une prise de conscience. Je voulais qu'on prenne le taureau par les corners et qu'on oublie cette soirée que je ne veux plus revivre".