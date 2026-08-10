Au FC Bayern, ces dernières années, le scénario s’est répété : des titulaires importants approchent de la fin de leur contrat, sont courtisés par de grands clubs étrangers, doivent logiquement être conservés à tout prix, obtiennent des prolongations très lucratives sous pression, puis, pour diverses raisons, ne livrent soudainement plus les performances auxquelles ils avaient habitué tout le monde.

Ce fut par exemple le cas de Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman et, à un degré un peu moindre, d’Eric-Maxim Choupo-Moting. Leur salaire ne reflétait déjà plus, peu après ces prolongations, leur importance sportive, tout en mobilisant des ressources financières et en bloquant ainsi la planification de l’effectif. Les Munichois voulaient vendre, les joueurs renvoyaient à juste titre à leurs contrats. Le FC Bayern a ainsi traîné plusieurs boulets jusqu’à ce qu’ils finissent par partir libres (Goretzka, Choupo-Moting), prolonger en acceptant une baisse de salaire (Gnabry) ou être vendus contre une indemnité relativement faible (Coman).

Avec Alphonso Davies, une évolution similaire menace : après des mois de poker, accompagnés du pressing persistant du Real Madrid, il a prolongé en février 2025 jusqu’en 2030 avec des émoluments extrêmement lucratifs. Salaire de base annoncé : 15 millions d’euros, qui peut encore nettement augmenter grâce aux bonus. Prime à la signature : 22 millions d’euros.

FC Bayern : Alphonso Davies vacille depuis sa rupture des ligaments croisés

Peu après sa prolongation, il s’est rompu les ligaments croisés, a été absent pendant neuf mois, a subi plusieurs rechutes sur le plan physique après son retour et n’a toujours pas retrouvé son meilleur niveau. À la fin de la saison passée, Davies a subi une déchirure d’un faisceau musculaire, raison pour laquelle il n’a disputé que 16 minutes avec le Canada lors du Mondial à domicile tant attendu et est revenu diminué au FC Bayern.

Pendant que ses coéquipiers faisaient leur tournée en Asie, Davies a travaillé à Munich sur son nouveau retour, aux côtés de la recrue Ismael Saibari et de Jamal Musiala. Il est censé reprendre l’entraînement collectif cette semaine et être de nouveau disponible d’ici à la Supercoupe contre le Borussia Dortmund le 22 août, mais le banc le menace malgré tout.

Davies se retrouve cet été dans une situation inhabituelle : pour la première fois depuis son éclosion lors de la saison du triplé 2019/20, il n’est plus le latéral gauche numéro un incontesté. Ces dernières années, en son absence, des solutions plus polyvalentes avaient plutôt dépanné dans le couloir gauche : Lucas Hernandez, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer ou Josip Stanisic.

Mais cet été, les Munichois ont recruté Nathaniel Brown pour 50 millions d’euros, un joueur censé se livrer à une concurrence totalement ouverte avec Davies et qui, à l’heure actuelle, est même considéré comme le favori. Brown a été l’éclaircie de la saison passée dans une faible équipe de l’Eintracht Francfort, puis l’éclaircie du Mondial dans une faible équipe d’Allemagne.

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Brown a récemment même surpassé Davies dans son domaine de prédilection

Contrairement à un Davies diminué, Brown a pu prendre ses marques lors de la tournée asiatique et marquer des points auprès de l’entraîneur Vincent Kompany. Indépendamment de son meilleur état de forme, Brown est plus à l’aise techniquement et possède une meilleure compréhension du jeu que Davies, qui se distingue davantage par son athlétisme et sa vitesse. Les joueurs au profil de qualités comme celui de Davies vivent encore plus que les autres de leur forme physique, les problèmes de santé les freinent de manière excessive (au sens propre du terme) et c’est exactement ce qui est récemment arrivé à Davies.

Une statistique l’illustre tout particulièrement : lors de ses six premières saisons au FC Bayern, Davies a toujours figuré parmi les joueurs les plus rapides de Bundesliga. Sa vitesse maximale annuelle oscillait entre 35,97 km/h et la valeur absolue de 36,53 km/h lors de la saison 2022/23. Depuis son retour, il ne dépasse toutefois plus 35,11 km/h. Une chute brutale, et seulement la 39e place à l’échelle du championnat la saison passée. À la 11e place, en revanche, avec 35,78 km/h : Nathaniel Brown.

En réalité, la recrue ne présente donc pas seulement un profil de qualités plus large que Davies, il l’a récemment même battu dans son domaine de prédilection. Peut-être pour glisser cet élément au passage dans le débat public, Brown a cité, lors de sa présentation officielle, « le sens des espaces » mais aussi « la vitesse » comme sa plus grande force.

Saison Vitesse maximale d’Alphonso Davies 2019/20 36,51 km/h 2020/21 35,97 km/h 2021/22 36,08 km/h 2022/23 36,53 km/h 2023/24 36,1 km/h 2024/25 36,24 km/h 2025/26 35,11 km/h

Une vente d’Alphonso Davies cet été « exclue »

Davies pourrait théoriquement aussi avoir des chances de jouer cette saison à un autre poste, à savoir ailier gauche, où il a régulièrement évolué par le passé avec la sélection canadienne. Luis Diaz y est incontestable. Mais s’il a besoin de souffler, ou même s’il venait à manquer, les solutions sont limitées.

Comme alternative nominale, c’est le jeune du club Arijon Ibrahimovic, encore inexpérimenté au plus haut niveau, qui est prévu. Des joueurs axiaux comme Musiala, Gnabry ou Saibari peuvent aussi dépanner. Lors du match amical contre le Jeju SK FC, Kompany a testé Bara Ndiaye sur le côté gauche de l’attaque, tandis que le très jeune Maycon Cardozo, seulement 17 ans, a lui aussi montré de bonnes choses durant la préparation. Il n’est pas exclu que Kompany tente aussi l’expérience avec Davies à ce poste.

Dans le fond, au FC Bayern, on croit encore (ou plutôt : on espère encore) à un retour de Davies à son meilleur niveau. Une vente lors de cette période de transferts serait donc « exclue », comme l’a souligné le directeur sportif Max Eberl, justement lors de la présentation de Brown. D’autant que des facteurs plus subjectifs plaident aussi en faveur de Davies. De par son caractère positif, il est considéré comme un boute-en-train. De par sa nationalité, il est important pour la portée sur le marché nord-américain, un peu comme Min-Jae Kim sur le marché asiatique. Mais au final, ce sont les performances sportives qui comptent.

À 25 ans, Davies est à la croisée des chemins. S’il venait à perdre la concurrence face à Brown et à disputer une nouvelle saison décevante, il pourrait vite se retrouver dans une situation comparable à celle qu’ont connue Gnabry, Goretzka, Coman ou Choupo-Moting. En interne, il serait considéré comme trop cher au regard de son importance sportive et deviendrait automatiquement un candidat au départ. Dans ce cas, Davies pourrait toutefois renvoyer sereinement à son contrat très lucratif, valable jusqu’en 2030.