Ces dernières années, un scénario s’est répété au FC Bayern : des titulaires importants approchent de la fin de leur contrat, sont courtisés par de grands clubs étrangers, doivent logiquement être conservés à tout prix, obtiennent des prolongations très lucratives sous pression, puis, pour diverses raisons, ne parviennent soudainement plus à évoluer à leur niveau habituel.

Ce fut par exemple le cas de Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman et, à un degré un peu moindre, d’Eric-Maxim Choupo-Moting. Leur salaire ne reflétait déjà plus, peu après leurs prolongations, leur importance sportive, tout en mobilisant des ressources financières et en bloquant dans le même temps la planification de l’effectif. Les Munichois voulaient vendre, les joueurs invoquaient à juste titre leurs contrats. Le FC Bayern a ainsi traîné plusieurs fardeaux jusqu’à ce qu’ils partent finalement libres (Goretzka, Choupo-Moting), prolongent avec une baisse de salaire (Gnabry) ou soient vendus pour une indemnité relativement faible (Coman).

Une évolution similaire menace Alphonso Davies : après des mois de bras de fer, accompagnés de l’insistance du Real Madrid, il a prolongé en février 2025 jusqu’en 2030 avec une rémunération extrêmement lucrative. Salaire de base évoqué : 15 millions d’euros, qui peut encore nettement augmenter grâce aux bonus. Prime à la signature : 22 millions d’euros.

FC Bayern : Alphonso Davies peine depuis sa rupture des ligaments croisés

Peu après sa prolongation, il s’est rompu les ligaments croisés, a été absent pendant neuf mois, a subi plusieurs rechutes physiques après son retour et n’a toujours pas retrouvé son meilleur niveau. À la fin de la saison dernière, Davies a été victime d’une déchirure d’un faisceau musculaire, raison pour laquelle il n’a joué que 16 minutes avec le Canada lors de la très attendue Coupe du monde à domicile, avant de revenir diminué au FC Bayern.

Pendant que ses coéquipiers faisaient leur tournée en Asie, Davies a travaillé à Munich sur son nouveau retour avec la recrue Ismael Saibari et Jamal Musiala. Il devrait reprendre l’entraînement collectif cette semaine et être à nouveau disponible d’ici la Supercoupe contre le Borussia Dortmund le 22 août, mais le banc le menace malgré tout.

Cet été, Davies se retrouve dans une situation inhabituelle : pour la première fois depuis son explosion lors de la saison du triplé 2019/20, il n’est plus le numéro un incontesté au poste d’arrière gauche. Ces dernières années, en son absence, des solutions de remplacement plutôt polyvalentes occupaient le flanc gauche de la défense : Lucas Hernandez, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer ou Josip Stanisic.

Mais cet été, les Munichois ont recruté Nathaniel Brown pour 50 millions d’euros, un joueur censé livrer une concurrence totalement ouverte avec Davies et qui, à l’heure actuelle, est même considéré comme favori. Brown a été l’éclaircie de la saison dernière dans une équipe faible de l’Eintracht Francfort et l’éclaircie de la Coupe du monde dans une faible équipe d’Allemagne.

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Brown a récemment même surpassé Davies dans sa discipline de prédilection

Contrairement à Davies, diminué, Brown a pu prendre ses repères lors de la tournée asiatique et convaincre l’entraîneur Vincent Kompany. Indépendamment de sa meilleure condition physique, Brown est plus à l’aise techniquement et possède une meilleure compréhension du jeu que Davies, qui se distingue davantage par son athlétisme et sa vitesse. Les joueurs au profil de qualités comme celui de Davies dépendent encore plus que les autres de leur forme physique ; les problèmes de santé les freinent de manière excessive (au sens propre du terme), et c’est exactement ce qui est récemment arrivé à Davies.

Une statistique l’illustre particulièrement : lors de ses six premières saisons au FC Bayern, Davies a toujours figuré parmi les joueurs les plus rapides de Bundesliga. Sa vitesse de pointe annuelle oscillait entre 35,97 km/h et le record absolu de 36,53 km/h lors de la saison 2022/23. Depuis son retour, il plafonne toutefois à 35,11 km/h. Une chute brutale, qui ne lui a valu que la 39e place dans toute la ligue la saison dernière. À la 11e place, en revanche, avec 35,78 km/h : Nathaniel Brown.

La recrue ne présente donc pas seulement un registre de qualités plus large que Davies, elle l’a même récemment battu dans sa spécialité. Peut-être pour glisser cet élément presque incidemment dans le débat public, Brown a cité, lors de sa présentation officielle, « sens des espaces » mais aussi « vitesse » comme sa plus grande qualité.

Saison Vitesse de pointe d’Alphonso Davies 2019/20 36,51 km/h 2020/21 35,97 km/h 2021/22 36,08 km/h 2022/23 36,53 km/h 2023/24 36,1 km/h 2024/25 36,24 km/h 2025/26 35,11 km/h

Une vente d’Alphonso Davies cet été « exclue »

Davies pourrait toutefois théoriquement aussi avoir des opportunités cette saison à un autre poste, à savoir ailier gauche, où il a régulièrement évolué par le passé avec la sélection canadienne. Luis Diaz y est incontestable. Mais s’il a besoin de souffler ou s’il venait à être absent, les solutions sont limitées.

Comme alternative nominale, le joueur formé au club Arijon Ibrahimovic, encore inexpérimenté au plus haut niveau, est prévu. Des joueurs d’axe comme Musiala, Gnabry ou Saibari peuvent dépanner. Lors du match amical contre Jeju SK FC, Kompany a testé Bara Ndiaye sur le côté gauche de l’attaque, tandis que le très jeune Maycon Cardozo, seulement âgé de 17 ans, a lui aussi montré de bonnes choses pendant la préparation. Il n’est pas impossible que Kompany tente également l’expérience avec Davies à ce poste.

Dans l’absolu, au FC Bayern, on croit encore (ou plutôt : on espère encore) à un retour de Davies à son meilleur niveau. Une vente lors de cette période de transferts serait ainsi « exclue », comme l’a justement souligné le directeur sportif Max Eberl lors de la présentation de Brown. D’autant que des facteurs plus immatériels plaident aussi en faveur de Davies. Avec son caractère positif, il est considéré comme un boute-en-train. De par sa nationalité, il est important pour la portée du club sur le marché nord-américain, un peu comme Min-Jae Kim sur le marché asiatique. Mais au final, ce sont les performances sportives qui comptent.

À 25 ans, Davies est à la croisée des chemins. S’il venait à perdre son duel avec Brown et à disputer une nouvelle saison décevante, il pourrait rapidement se retrouver dans une situation comparable à celle de Gnabry, Goretzka, Coman ou Choupo-Moting autrefois. En interne, il serait considéré comme trop cher par rapport à son importance sportive et deviendrait automatiquement un candidat à un transfert. Davies pourrait toutefois, dans ce cas, se retrancher sereinement derrière son contrat très lucratif, encore valable jusqu’en 2030.