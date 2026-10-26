Jamie Carragher a adressé un message de soutien plein d’humour à Harry Kane avant la cérémonie du Ballon d’Or, mais la légende de Liverpool n’a pas pu s’empêcher d’évoquer sa propre histoire avec le trophée. Le consultant a souhaité bonne chance à son compatriote sur les réseaux sociaux, tout en rappelant une statistique surprenante datant de sa carrière de joueur.
Le clin d’œil malicieux de Carragher sur les réseaux sociaux
Alors que l’élite du football mondial se réunit à Londres pour la cérémonie du Ballon d’Or 2026, Carragher a décidé d’y apporter une touche d’humour. L’ancien défenseur de l’Angleterre, désormais incontournable dans les médias sportifs, s’est adressé sur les réseaux sociaux à Kane, l’attaquant du Bayern Munich. Mais plutôt qu’un simple message d’encouragement, Carragher en a profité pour rappeler au monde du football l’époque où il avait, semble-t-il, devancé l’un des plus grands joueurs à avoir foulé une pelouse.
Sur X, anciennement Twitter, le vainqueur de la Ligue des champions a publié un message léger qui a rapidement attiré l’attention des supporters. « Bonne chance à Harry Kane ce soir », a écrit Carragher en mentionnant le compte officiel de la cérémonie. Il a ensuite avancé cette affirmation audacieuse : « À un moment donné, les votants de cette prestigieuse récompense m’ont mieux classé que Cristiano Ronaldo. » Des émojis soulignaient le ton humoristique de la publication, qui faisait référence au classement de 2005 : les exploits de Carragher à Istanbul lui avaient valu de terminer 20e ex æquo, devant un jeune Ronaldo alors à Manchester United.
Kane porte les espoirs anglais à Londres
Pendant que Carragher se remémorait le sommet de sa carrière, l’attention reste tournée vers la quête de consécration individuelle de Kane. Le capitaine de l’Angleterre affiche une forme sensationnelle depuis son arrivée en Bundesliga et s’est imposé comme un sérieux prétendant aux plus grandes distinctions du football. Kane figure parmi les grands noms attendus dans la course au Ballon d’Or. Il incarne une nouvelle ère pour les talents anglais sur la scène mondiale et espère devenir le premier Anglais à remporter cette récompense depuis Michael Owen en 2001.
La concurrence est particulièrement rude cette année : la liste des candidats mêle légendes confirmées et jeunes talents parmi les plus prometteurs du football, ce qui rend l’issue incertaine. Kane devra notamment faire face à Erling Haaland et Kylian Mbappe, qui ont tous deux affiché des statistiques incroyables au cours des douze derniers mois.
La quête de la plus prestigieuse récompense individuelle du football
La cérémonie au London Palladium constitue un moment important du calendrier du football, à la croisée des générations entre les figures établies et la relève. Si la présence de Lionel Messi parmi les dix derniers candidats continue de susciter l’intérêt, l’émergence de jeunes talents comme Lamine Yamal et Jude Bellingham a changé la donne.
Quel que soit le résultat final, la présence de Kane parmi les dix finalistes confirme son statut d’un des meilleurs attaquants de sa génération. L’ancien joueur de Tottenham s’est montré régulièrement performant en club comme en sélection, et une place élevée dans le classement de 2026 consoliderait encore son héritage.
J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »
« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »
« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »