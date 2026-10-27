Même avec des prostituées : la compagne d'un défenseur de la Roma révèle des détails douloureux sur l'infidélité de son mari

Amanda Martins, l'épouse du Brésilien Wesley Franca, défenseur de l'AS Rome, a fait de retentissantes révélations sur leur vie conjugale, accusant le footballeur de 23 ans de l'avoir trompée à de multiples reprises, y compris durant sa grossesse, et affirmant avoir constaté elle-même des preuves de ses relations multiples, avant d'annoncer que leur séparation était désormais un fait accompli.

Dans des déclarations publiées sur son compte Instagram, Amanda a révélé les détails de ce qu'elle a qualifié de tromperies répétées de la part de son époux, précisant qu'elle ne s'était pas fondée sur des rumeurs mais qu'elle avait vu de ses propres yeux des photos et des vidéos enregistrées par le joueur lors de ses rencontres avec d'autres femmes. Elle a souligné qu'il portait son alliance dans ces situations, sans aucun égard pour ses sentiments ni aucun respect de la relation conjugale.

Amanda a déclaré avoir décidé de parler publiquement après la propagation de rumeurs et d'informations sur sa vie privée sur les réseaux sociaux, affirmant que la tromperie n'avait pas eu lieu une ou deux fois, mais s'était répétée à de nombreuses reprises et avait concerné plusieurs femmes, parmi lesquelles des prostituées, selon ses dires.

Elle a ajouté être parvenue à accéder au téléphone de Wesley et avoir pris connaissance de ce qu'elle a décrit comme des preuves de ces rencontres, précisant qu'elle avait transféré les photos et les vidéos sur son propre téléphone après avoir constaté elle-même les détails de ces faits.

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Wesley m'a trompée pendant ma grossesse

L'épouse de l'ancien défenseur de l'AS Rome a affirmé avoir subi un grand choc après avoir découvert ce qu'elle a qualifié de tromperies de son mari, indiquant qu'elle lui avait offert de nombreuses occasions de reconnaître ce qui s'était passé, mais qu'il niait les faits, tandis qu'elle souffrait d'une douleur psychologique et pleurait à cause de ce qu'elle avait découvert.

Amanda a déclaré qu'elle n'aurait jamais imaginé parler un jour avec autant de franchise des détails de son mariage, en raison de sa nature réservée, mais qu'elle avait décidé de dévoiler une partie de ses souffrances après des années de silence, ajoutant que Wesley l'avait trompée jusque durant sa grossesse, malgré ses tentatives continues de préserver la stabilité de la famille et du couple.

Elle a précisé avoir choisi, à l'époque, de ne divulguer aucun détail sur Internet, préférant lui pardonner et tenter de bâtir une vie conjugale stable, mais qu'elle était finalement parvenue à la conviction que ses efforts n'avaient pas réussi à changer son comportement, selon son récit.

Crises d'angoisse et situations embarrassantes

Les accusations d'Amanda ne se sont pas limitées à l'infidélité conjugale ; elle a également évoqué des situations dont elle dit avoir été témoin lors de leurs sorties dans des restaurants et des lieux publics, indiquant que le joueur demandait les numéros de téléphone de serveuses et d'autres femmes, y compris pendant qu'elles patientaient dans les files d'attente des toilettes.

Elle a ajouté que ses agissements, en particulier lorsqu'il consommait de l'alcool, lui avaient causé des pressions psychologiques et des crises d'angoisse dont elle ne souffrait pas auparavant, précisant qu'elle en était parfois arrivée à s'en vouloir et à se demander si elle était en faute envers lui, avant de comprendre, selon ses termes, que la responsabilité ne lui incombait pas.

Une séparation définitive

Amanda a conclu ses propos en confirmant sa séparation d'avec Wesley, indiquant qu'il était désormais libre dans sa vie privée et que ses agissements ne signifiaient plus rien pour elle, après avoir perdu tout espoir d'obtenir le minimum de respect au sein de la relation.

Amanda et Wesley ont une fille ensemble, tandis que le texte disponible ne comporte aucune réaction du joueur brésilien aux accusations portées contre lui par son ex-épouse.

Wesley Franca, âgé de 23 ans, est l'un des footballeurs brésiliens à avoir représenté la sélection de leur pays, qu'il a portée lors de 8 matchs. Il a également joué, au cours de sa carrière précédente, pour l'Atlético Tubarão et Flamengo, avant de rejoindre l'AS Rome.



