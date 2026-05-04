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Melvin Boel réagit sur X aussitôt après le verdict concernant le match Go Ahead Eagles - NAC Breda

Go Ahead Eagles vs NAC Breda
Go Ahead Eagles
NAC Breda
Eredivisie
M. Boel
D. James

Melvin Boel, l’entraîneur principal des Go Ahead Eagles, a réagi sur X à la défaite du NAC Breda face à la KNVB dans l’affaire des passeports.

Lundi après-midi, il est devenu évident que la rencontre d’Eredivisie entre Go Ahead et le NAC ne serait pas rejouée. À Deventer, le soulagement est palpable.

Le technicien rotterdamois a immédiatement partagé son sentiment sur le réseau social en publiant un GIF éloquent.

Le compte officiel des Eagles a également commenté cette décision : la victoire écrasante 6-0 sur le NAC reste acquise.

La star Dean James a d’ailleurs partagé à son tour le cliché sur Instagram Stories, signe d’un soulagement partagé.

Eredivisie
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Go Ahead Eagles
GAE
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PSV Eindhoven
PSV
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NAC Breda crest
NAC Breda
NAC
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Heerenveen
HEE

Conséquence directe : le NAC est virtuellement relégué, pointant à six longueurs du 16e, le FC Volendam, avec une différence de buts de −25, contre −19 pour les Jaune et Bleu.

Go Ahead, onzième de la VriendenLoterij Eredivisie, doit encore recevoir le PSV et se rendre sur la pelouse du NEC Nimègue.

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