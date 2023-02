Meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid : Karim Benzema peut-il rattraper Cristiano Ronaldo ?

GOAL se penche sur les 20 meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid...

Le Real Madrid est sans doute la plus grande équipe européenne de tous les temps.

Elle a remporté le plus grand nombre de titres de champion d'Espagne et a une histoire d'amour avec la Ligue des champions, qu'elle a gagnée 14 fois, soit deux fois plus que la deuxième meilleure équipe.

Il n'est donc pas surprenant que certains des plus grands joueurs à avoir foulé un terrain de football aient revêtu le célèbre maillot du Real Madrid au cours de leur carrière, y compris certains buteurs incroyables.

Mais qui est en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid ?

Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire du club, avec 451 buts en 438 apparitions. Il est le seul joueur de l'histoire des Los Blancos à avoir marqué des buts à un rythme supérieur à un but par match et il a remporté quatre Ligues des champions ainsi que quatre Ballons d'Or pendant son séjour au Santiago Bernabeu.

Karim Benzema est le seul joueur actuel du Real Madrid qui figure sur la liste des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Avec 329 buts en 616 matchs, le Français est le deuxième meilleur buteur, il a remporté le Pichichi une fois et la Ligue des champions cinq fois. Il a marqué 44 buts en 46 apparitions lors de la saison 2021-22, qui est sa meilleure saison en termes de buts.

Le meilleur réalisateur d'apparitions de Madrid de tous les temps, Raul, occupe la troisième place avec 323 buts. Il a fait ses débuts à l'âge de 17 ans et a aidé le Real Madrid à remporter trois Ligues des champions.

Alfredo Di Stefano a marqué 308 buts en seulement 396 matches, ce qui le place à la quatrième place du classement. Pendant son passage au club, le Real Madrid a remporté cinq coupes d'Europe consécutives entre 1956 et 1960.

La légende hongroise Ferenc Puskas est sixième sur la liste avec 242 buts en 262 matchs. Il a terminé à la deuxième place de la liste du Ballon d'Or de 1960, tout en remportant le Ballon d'Or de la Coupe du Monde de la FIFA 1954, où la Hongrie a terminé à la deuxième place. Il a également remporté quatre trophées Pichichi consécutifs.

L'attaquant mexicain Hugo Sanchez, qui a joué au Real Madrid de 1985 à 1992, était un buteur très régulier, marquant 208 buts en seulement 282 apparitions. Ses 38 buts en championnat en 1989-90 ont tous été marqués en première touche, ce qui est un exploit extraordinaire. Il a remporté quatre titres de Pichichi sous le maillot madrilène.

Paco Gento (182 buts en 600 matches), Pirri (172 buts en 561 matches) et Emilio Butragueno (171 buts en 463 matches) complètent le top 10 des buteurs de l'histoire du Real Madrid.

Les 20 meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid