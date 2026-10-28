Meilleur que Kane, Mbappé et l’élite du Ballon d’Or ! Comment le fils d’une légende de Chelsea et du FC Barcelone est devenu l’attaquant le plus efficace et le plus redoutable d’Europe

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L’attaquant de Blackburn Rovers, Andri Gudjohnsen, s’impose actuellement comme le finisseur le plus efficace du football européen. L’international islandais affiche un meilleur taux de conversion des tirs que des attaquants de premier plan comme Harry Kane et Kylian Mbappe. Ses buts ont propulsé son équipe à la 10e place, à portée des places qualificatives pour les barrages de Championship.

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Le finisseur le plus redoutable d’Europe

Le joueur de 24 ans réalise un début de saison remarquable à Ewood Park. Gudjohnsen a inscrit huit buts en 11 matches de Championship, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur du championnat. Il a notamment signé deux doublés consécutifs contre West Brom et Wrexham.

Selon le Not The Top 20 Pod, l’attaquant affiche actuellement le meilleur ratio de buts par tir parmi les joueurs des 10 principaux championnats européens ayant tenté au moins 10 frappes. Il a inscrit ses huit buts en championnat en seulement 16 tentatives.

Cette efficacité phénoménale le place devant des joueurs de classe mondiale comme Kane, lauréat du Ballon d’Or 2026, Mbappe, arrivé deuxième, et Erling Haaland, le buteur de Manchester City. Il possède également le meilleur ratio de minutes par but en Championship, devançant ses concurrents dans le championnat tout en impressionnant par sa capacité à conserver le ballon dos au but et sa domination dans les airs.

Mowbray lui prédit un bel avenir

L’entraîneur de Blackburn, Tony Mowbray, connaît bien l’immense potentiel de son avant-centre. Le technicien de 62 ans a vu son équipe s’imposer 2-0 à domicile contre Wrexham samedi, grâce à un nouveau doublé de son attaquant vedette.

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Après cette victoire du week-end, l’entraîneur de Blackburn a adressé un message sans équivoque à son attaquant en pleine forme sur le niveau qu’il pourrait atteindre.

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Mowbray a déclaré : « Fais attention, mon garçon, sinon tu finiras à Barcelone comme ton père. »

À la hauteur de son nom

Le jeune attaquant est le fils d’Eidur Gudjohnsen, ancienne figure emblématique de Chelsea et de Bolton. Le grand joueur islandais a remporté deux titres de Premier League à Stamford Bridge et inscrit 78 buts en 263 matches avec Chelsea.

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Il a ensuite passé trois ans à Barcelone, où il a remporté un triplé historique en 2009 et marqué 19 buts en 114 matches. Andri se forge désormais son propre parcours dans le football anglais. Il a déjà dépassé les cinq buts inscrits en Championship par son père lors de son passage à Bolton en fin de carrière.

Ses performances en club se prolongent également sur la scène internationale. L’ancien joueur des centres de formation du Real Madrid et de Barcelone a inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de ses quatre dernières sélections avec l’Islande.

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À la poursuite d’un retour dans l’élite

Le jeune Gudjohnsen cherchera à prolonger sa série de buts tandis que Blackburn tente de mettre fin à sa longue absence de Premier League. Le club, champion en 1994-1995, n’a plus évolué dans l’élite anglaise depuis sa relégation en 2012.

Blackburn occupe actuellement la dixième place du classement de Championship, à seulement deux points des places donnant accès aux barrages. Maintenir cette cadence de buts sera essentiel si Mowbray veut permettre à son équipe de se mêler à la lutte pour la montée dans les mois à venir.