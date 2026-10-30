L'Espagnol Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a salué le niveau exceptionnel affiché par le Marocain Achraf Hakimi, après que celui-ci a conduit le club parisien à une victoire face au Havre sur le score de 5-1, lors du match qui les a opposés vendredi soir, dans le cadre de la neuvième journée du championnat de France, en inscrivant trois buts et en délivrant deux passes décisives.

Luis Enrique a déclaré, dans des propos tenus après la rencontre, que Hakimi est un leader de l'équipe, affirmant qu'il connaît bien ses qualités et sa capacité à évoluer dans les zones offensives et à créer des occasions de but, ajoutant : « Il se rapproche davantage d'un attaquant, et quand nous avons le ballon, il joue dans des zones avancées ; en revanche, lorsque nous le perdons, tout le monde devient défenseur. C'est le meilleur arrière droit du monde. »

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a précisé que ce qui lui plaît le plus chez Hakimi n'est pas le fait qu'il ait marqué 3 buts en un seul match, mais plutôt le maintien de son haut niveau et sa disponibilité permanente à aider l'équipe, soulignant que cela revêt une grande importance pour le club parisien.

De son côté, Hakimi a refusé de considérer la rencontre face au Havre comme le meilleur match de sa carrière, malgré son premier triplé au niveau professionnel, expliquant qu'il s'était agi d'une soirée exceptionnelle, mais qu'il avait disputé d'autres matchs qui l'avaient davantage marqué et ému.

La star marocaine a ajouté qu'elle réalisait un début de saison remarquable, et que sa contribution à l'équipe ne se limitait pas à inscrire des buts, mais que ses rôles variaient en fonction des besoins des matchs, exprimant sa satisfaction quant à son niveau et son désir de poursuivre sur la même lancée.

Hakimi a affirmé s'être totalement remis de la blessure dont il a souffert la saison dernière, indiquant qu'il se sentait dans une excellente condition physique et qu'il était désormais prêt à poursuivre l'aventure. Il a également évoqué son rôle offensif, expliquant qu'il avait l'habitude de jouer à ce poste depuis son plus jeune âge, tout en étant conscient, dans le même temps, que sa mission en tant qu'arrière lui impose aussi d'apporter des garanties défensives.

Le joueur marocain a insisté sur le fait que l'absence de certains éléments clés en raison des blessures ne lui impose pas à lui seul de fournir un effort supplémentaire, mais exige de l'ensemble des joueurs qu'ils en donnent davantage, affirmant que le Paris Saint-Germain est une équipe complète et que la responsabilité est collective.