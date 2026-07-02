Meilleur joueur d’Asie : un club saoudien lance une offre pour recruter la pépite d’Al-Ittihad

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiya, Al-Ittihad aurait reçu une proposition de Al-Khaleej, club de la Saudi Pro League, pour céder son gardien prometteur Hamad Al-Shanqiti lors du mercato estival.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, c’est Al-Khaloud qui a formulé cette proposition afin de recruter le gardien Hamed Al-Shangiti lors du prochain mercato estival.

Selon le quotidien, l’offre prévoit un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat.

La position de l’Ittihad reste incertaine, aucun successeur n’ayant encore été nommé pour remplacer le Portugais Sérgio Conceição, limogé à l’issue de la dernière saison.

Âgé de 21 ans, le gardien est considéré comme l’un des plus grands espoirs du club, ayant rejoint l’Ittihad gratuitement en 2024 après l’expiration de son contrat avec Al-Shabab.

Al-Shangiti a été sacré meilleur gardien de la Coupe d’Asie U20 2025 et figurait parmi les finalistes du titre de meilleur jeune joueur du continent asiatique l’an passé.