La Ligue saoudienne Roshn a infligé un coup dur à l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, après avoir dévoilé les récompenses des meilleurs de la compétition durant le mois d'août dernier.

La Ligue Roshn a révélé les lauréats des récompenses des meilleurs pour le mois d'août dernier, le prix du meilleur entraîneur étant revenu à l'Australien Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr.

Postecoglou a mené Al-Nassr à la victoire lors de ses quatre premiers matches en Ligue Roshn, ses joueurs ayant inscrit 12 buts, soit une moyenne de 3 buts par match, tandis que ses filets ont encaissé 3 buts.

Malgré ces résultats remarquables, Al-Nassr occupe la deuxième place du classement du championnat saoudien, à la différence de buts derrière Al-Hilal, les joueurs du « Leader » ayant inscrit 15 buts, soit une moyenne proche de 4 buts par match, avec également 3 buts encaissés.

Alors qu'Inzaghi a perdu le prix du meilleur entraîneur, sa star portugaise Ruben Neves a remporté le prix du meilleur joueur du mois d'août dernier.

Neves a manifestement brillé lors des 4 premières journées de la Ligue Roshn, disputant tous les matches comme titulaire et réussissant à inscrire deux buts et à en délivrer autant.

Le milieu de terrain portugais n'a pas été le seul joueur d'Al-Hilal à décrocher un prix au mois d'août dernier, puisque la star marocaine Yassine Bounou a également remporté le prix du meilleur gardien.

Bounou a participé aux quatre premiers matches du « Leader » en Ligue Roshn, encaissant 3 buts, mais il a gardé sa cage inviolée lors de deux rencontres.

Bounou n'a pas non plus été le seul gardien de la liste des lauréats, puisque Hamed Al-Chenguetti, gardien d'Al-Khaleej prêté par Al-Ittihad, a remporté le prix du meilleur jeune joueur prometteur du mois d'août dernier.

Le joueur de 21 ans a disputé les quatre premiers matches d'Al-Khaleej en Ligue Roshn, encaissant 5 buts, sans garder sa cage inviolée lors d'aucune rencontre.

C'est l'une des rares fois où deux gardiens figurent parmi les lauréats des prix du mois en Ligue Roshn, Bounou ayant remporté le prix du meilleur gardien et Al-Chenguetti ayant décroché le prix du meilleur joueur prometteur.