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Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a mis fin à une malédiction qui durait depuis longtemps pour s'installer sur le trône du club saoudien en Ligue des champions de l'AFC Élite, aux dépens de l'attaquant marocain Abderrazak Hamdallah.

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Al-Nassr recevait Al-Sadd ce mardi à l'Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad , pour le compte de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

À la 12e minute de jeu, Cristiano Ronaldo a obtenu un penalty en faveur d'Al-Nassr après avoir été accroché dans la surface de réparation.

Ronaldo s'est chargé lui-même de la sentence et l'a transformée avec brio à la 13e minute, d'une frappe surpuissante sur la droite du gardien Meshaal Barsham.

La star portugaise a ainsi brisé la malédiction qui la poursuivait dans l'exercice des tirs au but avec Al-Nassr depuis le début de la saison en cours.

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Ronaldo avait manqué un penalty lors du dernier Clasico face au rival historique Al-Ahli, vendredi dernier, dans un match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League, qui s'était soldé par une défaite 1-3.

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Selon le site de statistiques Opta, Ronaldo a raté les deux penalties qu'il a tirés cette saison en Roshn Saudi League, après en avoir déjà manqué un face au gardien Marcin Bułka lors de la victoire 1-0 contre Neom, le 20 octobre dernier.

Ce total correspond au nombre de penalties manqués par le Portugais sur l'ensemble de la saison dernière en Roshn Saudi League, au cours de laquelle il en avait converti 6 sur 8.

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Par ailleurs, c'était la première fois que Ronaldo échouait sur deux penalties consécutifs en Roshn Saudi League depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023, après la résiliation de son contrat avec Manchester United.

Le dernier penalty inscrit par Ronaldo avec Al-Nassr en Roshn Saudi League remontait au 3 avril dernier, lors de la victoire 5-2 contre Al-Najma, avant qu'il ne retrouve le chemin des filets sur penalty en Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Ce but est historique pour la star portugaise, puisqu'il fait de lui le meilleur buteur de l'histoire d'Al-Nassr en Ligue des champions de l'AFC Élite.

Ronaldo a atteint la barre des 17 buts avec Al-Nassr dans la compétition, dépassant ainsi l'attaquant marocain Abderrazak Hamdallah, auteur de 16 réalisations avec le club dans le tournoi.

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Le natif de Madère a également inscrit le 987e but de sa carrière, ce qui le place à seulement 13 unités de devenir le premier joueur de l'histoire du football à atteindre les 1 000 buts.

À noter que ce but est le deuxième de Ronaldo avec Al-Nassr dans l'édition actuelle de la Ligue des champions de l'AFC Élite, après celui inscrit contre les Ouzbeks de Neftchi lors de la 2e journée de la phase de ligue, une rencontre remportée 3-1 par Al-Nassr.