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Meilleur buteur de l'histoire : Abha, dernier club à rejoindre le cercle de Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
Al Nasr FC vs Abha
Al Nasr FC
Abha
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

La star portugaise poursuit sa belle forme en Roshn League

Le club d'Abha est devenu le dernier ajout à une liste bien particulière de la star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, en Saudi Pro League.

Al-Nassr a reçu Abha, ce mercredi, au stade Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la sixième journée de la Saudi Pro League.

À la 22e minute de la rencontre, Ronaldo a ouvert le score pour le club de la capitale, après avoir dévié d'une tête un centre envoyé par le Brésilien Angelo sur un corner, au fond des filets.

Selon le réseau de statistiques « Opta », Ronaldo est devenu, grâce à ce but, le meilleur buteur de l'histoire des confrontations entre les deux équipes en Saudi Pro League, ce but étant son cinquième dans les filets d'Abha.

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La star portugaise a devancé le Brésilien Anderson Talisca, ancienne star d'Al-Nassr, et le Suédois Carlos Strandberg, ancien joueur d'Abha, qui avaient tous deux marqué 4 buts lors des confrontations entre les deux équipes.

Rappelons que Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire de nombreuses confrontations en Saudi Pro League, depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023, après la résiliation de son contrat avec son ancien club, Manchester United.

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