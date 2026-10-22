Ali Al-Bulaihi, défenseur d'Al-Shabab, a écrit une nouvelle page d'histoire en Saudi Pro League (Roshn), après son départ de son ancien club, Al-Hilal.

Al-Shabab s'est déplacé chez Al-Fateh, sur la pelouse de ce dernier à Al-Ahsa, ce jeudi, pour le compte de la onzième journée de la Roshn League.

À la 31e minute de la rencontre, Ali Al-Bulaihi a inscrit le deuxième but d'Al-Shabab, après avoir profité d'un ballon repoussé par le gardien d'Al-Fateh pour le propulser au fond des filets d'une tête.

Le défenseur saoudien ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a signé son deuxième but personnel, le troisième de son équipe, à la 54e minute, après avoir dévié un centre dans les filets du pied gauche.

Selon le compte « Statistiques de la Roshn League » sur le site « X », il s'agissait de la première fois qu'Ali Al-Bulaihi marquait lors de l'édition en cours de la compétition.

Grâce à ce doublé, Al-Bulaihi est devenu le défenseur le plus prolifique de l'histoire de la Saudi Pro League (Roshn) avec un total de 22 buts, dépassant l'Algérien Farouk Chafaï, auteur de 21 buts.

Il convient de rappeler que 17 des 22 buts inscrits par le défenseur saoudien dans l'histoire de la Roshn League l'ont été sous les couleurs d'Al-Hilal, tandis qu'il a marqué un seul but avec Al-Fateh et 4 buts avec le club d'Al-Shabab.



