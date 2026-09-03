Selon les informations de Bild, le club de Premier League Brighton & Hove Albion voulait absolument encore faire signer le joueur de 24 ans dans les tout derniers instants du mercato estival et était prêt, selon ces mêmes informations, à mettre sur la table une somme d’environ 45 millions d’euros.

Du côté du Werkself, on estimait toutefois la valeur sportive de Tillman supérieure à l’indemnité de transfert potentielle et on a donc refusé un départ de dernière minute du joueur offensif. Dès la semaine précédente, Leverkusen avait déjà repoussé les Anglais avec une offre d’un montant similaire, mais légèrement inférieur.

Tillman avait rejoint Leverkusen à l’été 2025 en provenance du grand club néerlandais du PSV Eindhoven, et le B04 avait alors versé une indemnité d’environ 35 millions d’euros.

Lors de sa première saison sous le maillot du Werkself, le joueur de 24 ans n’a toutefois que partiellement répondu aux attentes placées en lui. Sous les ordres de l’ancien entraîneur Kasper Hjulmand, il n’a été utilisé que par intermittence et n’a cumulé que neuf implications sur des buts en 42 matches toutes compétitions confondues (huit buts, une passe décisive).

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Malik Tillman voulait-il quitter le Bayer Leverkusen ?

C’est aussi pour cela que Tillman a un temps été considéré comme un candidat très sérieux à un transfert estival. « Ce que j’ai montré jusqu’à présent n’était pas ce dont je suis capable. La saison passée a été la pire que j’ai jouée dans ma carrière », déclarait-il encore en août dans un entretien accordé à Sport Bild. « Il était question de la confiance de l’entraîneur et du soutien du club. Ce sont des choses qui m’ont manqué. »

Sous les ordres du nouvel entraîneur Carles Martinez, Tillman doit désormais enfin exprimer son potentiel : l’Espagnol le voit aussi bien au poste de meneur de jeu qu’aux côtés d’Aleix Garcia au milieu défensif. Lors de la première journée de Bundesliga le week-end dernier, Tillman était titulaire. Leverkusen a toutefois perdu de justesse ce match face au promu SC Elversberg sur le score de 2-3.