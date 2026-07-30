Au Bayer Leverkusen, les joueurs qui ont eu droit à des vacances plus longues parce qu’ils étaient encore engagés à la Coupe du monde ont repris l’entraînement lundi. Un joueur n’effectuera toutefois les tâches et les séances qu’à dose très limitée, car il ne faudrait surtout pas qu’un transfert record soit encore compromis dans les derniers mètres par une blessure.

« Il est là lundi pour la reprise des joueurs de la Coupe du monde », a déclaré le directeur sportif du Bayer, Simon Rolfes, au Bildau sujet de Kerim Alajbegovic. Mais le fait que le Bosnien de 18 ans reste sur le long terme avec le Werkself est désormais tout au plus très improbable, car son transfert à plusieurs millions, conséquence d’une surenchère, serait déjà acté.

Le FC Chelsea aurait été prêt à poser la somme la plus élevée sur la table des négociations pour Alajbegovic : selon Bild, les Blues ont offert 40 millions d’euros pour le milieu offensif. Un montant qui correspond aux attentes de Leverkusen, et qui constituerait un transfert record en Bundesliga : jamais un club de l’élite allemande n’a acheté ou vendu un joueur U19 pour une somme plus élevée. Le précédent record appartient au FC Bayern Munich, qui avait versé environ 35 millions d’euros à Benfica pour Renato Sanches en 2016.

Le clou du spectacle – ou la folie – du point de vue du Bayer, c’est qu’Alajbegovic n’a encore disputé la moindre minute chez les professionnels pour le club. Leverkusen ne perd donc pas un cadre, mais seulement une promesse, un espoir de brillant avenir. « Kerim a connu une évolution incroyable. Il est extrêmement ambitieux et a progressé à une vitesse étonnante », a déclaré Rolfes à Sport1.

Kerim Alajbegovic décolle après des difficultés d’adaptation

C’était précisément aussi le plan de Leverkusen lorsque le club a laissé partir son jeune joueur Alajbegovic à Salzbourg l’été dernier. Les Autrichiens ont payé deux millions d’euros, mais le Werkself s’est assuré une option de rachat pour huit millions d’euros. Et au bout de seulement six mois, tout le monde au Bayer savait déjà qu’elle serait levée. Alajbegovic s’était montré trop impressionnant à Salzbourg, même s’il a connu quelques légères difficultés d’adaptation : « Au début, c’était vraiment difficile : j’ai passé un mois et demi à l’hôtel, j’étais très seul », a-t-il reconnu auprès des médias du club de Salzbourg.

Lorsqu’il a trouvé ses repères, les choses ont aussi décollé sur le terrain : Alajbegovic a signé 13 buts et quatre passes décisives en 44 matches officiels pour les Autrichiens, si bien qu’à la fin de son passage à Salzbourg, il pouvait résumer : « C’était la meilleure décision de venir ici. » Comme joueur, mais aussi comme homme, il a mûri, a expliqué Alajbegovic, donnant aussi ouvertement un exemple de son évolution personnelle : « Je suis quelqu’un qui déteste vraiment perdre. Je le hais vraiment. Parfois, je suis alors très agressif – et on m’a aussi appris à garder mon calme. »

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Cette étape intermédiaire l’a ramené cette semaine à Leverkusen, où il fait son retour en quasi professionnel confirmé et participant à la Coupe du monde. « Avant d’arriver à Salzbourg, j’étais encore un garçon », a reconnu Alajbegovic, mais cela appartient désormais au passé. Ses performances la saison passée n’ont pas seulement conduit le Bayer à lever son option de rachat, elles ont aussi fait que de nombreux autres clubs l’ont inscrit sur leur liste de souhaits. À cela se sont ajoutées les apparitions du joueur de 18 ans avec la sélection bosnienne, dont il a été jusqu’ici le plus jeune débutant.

Lors des barrages de la Coupe du monde, il a joué un rôle décisif dans les succès contre le pays de Galles et l’Italie, et il a également brillé à la Coupe du monde, avec notamment un but de rêve contre le Qatar. « Il a une technique de frappe exceptionnelle, même en dehors de la surface. C’est ce qui le rend vraiment spécial », s’est enthousiasmé Rolfes.

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, connaît Kerim Alajbegovic sur le bout des doigts

Le fait que Chelsea soit justement aux trousses d’Alajbegovic ne devrait rien devoir au hasard : à Stamford Bridge, Xabi Alonso a pris place sur le banc, et il connaît encore le jeune talent de son passage à Leverkusen. Sous les ordres de l’Espagnol, Alajbegovic a déjà intégré à plusieurs reprises le groupe les jours de match, mais il n’avait alors pas encore eu droit à une courte entrée en jeu. Alonso a assurément encore en tête les qualités du Bosnien – et elles auraient valu, selon les informations, 40 millions d’euros à Chelsea.

Mais qu’il rejoigne effectivement les Blues est désormais plutôt improbable. Chelsea vient en effet de recruter Morgan Rogers en provenance d’Aston Villa pour la modique somme de 127 millions d’euros pour le poste d’Alajbegovic dans le milieu offensif. C’est pourquoi Alajbegovic se pencherait précisément sur les plans de Chelsea, qui pourraient prévoir un nouveau prêt immédiat vers un autre club après le transfert, par exemple au Racing Strasbourg, qui appartient comme Chelsea au Blue Group. Quelque chose qu’il avait pourtant, selon des informations de presse, auparavant exclu pour lui-même.

Et c’est justement cela qui aurait désormais relancé la Juventus Turin dans la course pour le Bosnien. Ces derniers jours, les Italiens ont pris le statut de favoris dans le poker autour d’Alajbegovic, et Sky évoque même déjà un accord entre toutes les parties. Le joueur de 18 ans devrait rejoindre la Vieille Dame contre une indemnité fixe de 33 millions d’euros ; le Werkself pourrait en outre se réjouir de bonus qui feraient grimper le montant total jusqu’aux 40 millions d’euros qu’aurait proposés Chelsea.

Surtout, la Juve ferait valoir qu’elle compterait immédiatement sur Alajbegovic pour l’équipe type, ce qui lui aurait déjà été personnellement communiqué. Selon Sky, il ne resterait plus que quelques derniers détails à régler avant qu’une officialisation puisse être annoncée. Au final, peu importe cependant que Chelsea, la Juve ou un autre club, qui pourrait éventuellement encore s’immiscer dans ce poker des transferts, remporte la mise.

Une chose semble déjà assez claire : il y aura un transfert record en Bundesliga.