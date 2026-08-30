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Siep Engelen

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Mees Hilgers voit l’étrange feuilleton du FC Twente se terminer par un transfert au sein de l’Eredivisie

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M. Hilgers

Mees Hilgers est proche d’un départ du FC Twente. Le défenseur était en conflit avec son employeur ces derniers temps, si bien qu’un transfert apparaissait comme la meilleure solution. Le SC Heerenveen apporte une issue.

C’est ce que rapporte De Telegraaf. Toutes les parties auraient trouvé un accord au sujet du transfert de l’international indonésien, qui va signer au Heerenveen un contrat jusqu’à la mi-2029.

Hilgers est entré en conflit avec la direction de Twente après qu’aucun accord n’a été trouvé concernant sa prolongation de contrat. Hilgers a ensuite été écarté du terrain d’entraînement pendant une longue période.

Un transfert en France est ensuite tombé à l’eau par manque de temps, avant que Hilgers ne se blesse gravement. L’été dernier, le défenseur pensait dans un premier temps être libre de tout contrat, mais son bail arrivant à échéance a été automatiquement prolongé d’un an en raison d’une question administrative.

Au FC Twente, Hilgers, qui est sur la voie du retour après sa blessure aux ligaments croisés et qui a désormais repris l’entraînement, n’avait plus d’avenir, de sorte que son transfert à sc Heerenveen représente une belle porte de sortie pour toutes les parties.

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Seule la visite médicale fait désormais encore obstacle à son transfert. Hilgers est un renfort souhaité par Heerenveen pour sa défense.

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