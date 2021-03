Médias - Pierre Ménès absent au Canal Football Club dimanche

Mis en cause par plusieurs accusations d’agressions sexuelles, Pierre Ménès ne sera pas sur le plateau du CFC dimanche, selon L’Équipe.

Nouveau rebondissement dans "l’affaire Pierre Ménès". Mis en cause par plusieurs accusations d’agressions sexuelles depuis la diffusion du reportage "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste" sur Canal+ dimanche dernier, le consultant se trouve dans l’oeil du cyclone.

Son "mea culpa" n’a convaincu personne

Que ce soit sur les réseaux sociaux ou les plateaux TV, rares sont ceux qui ont été convaincus par le "mea culpa" de l’ancien journaliste de L’Équipe sur C8, avec un argumentaire à base de "On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire".

De nombreuses vidéos tournent pourtant sur la toile, avec Ménès embrassant de force une consultante de Canal+ lors du CFC, ou une autre de C8 lors de "Touche Pas à Mon Sport". Sans oublier une séquence non filmée ou il lève la jupe de Marie Portolano devant le public, évènement tragique qui a d’ailleurs - en partie - poussé la journaliste à réaliser ce reportage.

Une demande de Ménès

Au coeur de la polémique, Ménès n’a toutefois pas été inquiété par sa chaîne, même si des enquêtes sont actuellement menées en interne depuis la diffusion du reportage. Et pourtant, le polémiste ne sera pas au rendez-vous du Canal Football Club dimanche !

Pas de sanction, selon L’Équipe. En effet, Ménès aurait écrit à sa direction pour lui demander de ne pas participer au CFC de dimanche. Il se murmure toutefois que Canal+ ne l’aurait dans tous les cas pas intégré à l’émission. Et pour cause…