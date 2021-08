Médias : Nicolas Anelka rejoint RMC et officiera sur la Ligue des Champions

A partir de la rentrée, Nicolas Anelka officiera sur RMC et RMC Sport où son franc-parler devrait ravir les téléspectateurs.

Après Thierry Henry sur Amazon Prime Video, voilà qu’un autre membre de la génération dorée française de la fin des années 90 va aussi faire son arrivée sur les écrans et les ondes françaises. Durant la conférence de presse de rentrée de RMC, le groupe a annoncé l’arrivée de Nicolas Anelka, en qualité de consultant.

L’ancien attaquant du PSG, d’Arsenal et du Real Madrid va connaitre sa première expérience audiovisuelle et interviendra sur une compétition qu’il connait bien, à savoir la Ligue des Champions qu’il a gagné en 2000 avec le club madrilène et perdue en 2008 avec Chelsea. Il sera également présent à la radio puisqu’il rejoint l’équipe de Jérôme Rothen dans l’émission quotidienne 'Rothen s’enflamme'.

"Nicolas Anelka incarne la parole forte, indépendante et experte. Son expérience inégalable en Ligue des champions, qu’il a gagnée avec le Real Madrid, sera une richesse pour RMC et RMC Sport, s’est félicité Karim Nedjari, le directeur général de RMC et RMC Sport. Bienvenue à Nicolas dans une maison qui partage, sans compromis, la passion du football."

La première de Nicolas Anelka doit donc avoir lieu le 14 septembre prochain, à l’occasion de la première journée de la phase de poules, aux côtés de Jean-Baptiste Boursier et du duo Johan Djourou et Federico Balzaretti.

Avec son franc-parler, l’ancien international français réagira en direct aux affiches européennes qui seront commentées par Stéphane Guy, recruté définitivement par RMC après un essai ces derniers mois et qui officiera aussi sur l’Europa League et la Premier League.

Retraité des terrains depuis 2015 après avoir pas mal bourlingué durant sa carrière, en passant notamment par le championnat indien, Anelka s’est lancé dans le coaching même s’il n’a officiellement encore jamais pris de poste à haut niveau, faisant notamment ses gammes chez les jeunes du LOSC.

Il s’est pour le moment contenté de jouer les directeurs sportifs au sein du club de Hyères, qui appartenait à Mourad Boudjellal. Une aventure qui n’a duré que six mois.