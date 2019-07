Médias - Julien Cazarre retourne chez RMC Sport !

L’ancien chroniqueur de l’émission J+1 a annoncé ce jeudi qu’il retournait chez RMC Sport, qu’il avait quitté en 2016.

Les aficionados de l’émission J+1 - que Canal+ a décidé de ne pas reconduire à la rentrée - se trouvaient dans le flou depuis l’annonce du départ de Julien Cazarre à la fin du mois de mai, mais ils savent désormais où ils pourront retrouver l’inventeur du "pèle-mêle".

Ce jeudi, l’ancien chroniqueur de J+1 a annoncé qu’il retournait chez RMC Sport, un média avec lequel il a collaboré de 2010 à 2016.

ALERTE MERCATO



C'est le transfert du siècle mesdames et messieurs !



Après des années d'absence, Julien Cazarre est de retour à la maison et dans son club de coeur : @RMCsport



L'humoriste dégainera sans détour dans l'@AfterRMC et @TeamDugaRMC à la rentrée pic.twitter.com/gCI4bssUf6 — RMC Sport (@RMCsport) July 25, 2019

"Le transfert du siècle"

"C’est le transfert du siècle mesdames et messieurs ! Après des années d’absence, Julien Cazarre est de retour à la maison et dans son club de coeur : RMC Sport. L’humoriste dégainera sans détour dans l’After Foot et dans Team Duga", a annoncé la radio sur son compte Twitter.

Il faut tout de même reconnaître à Cazarre un certain sens de la mise en scène, puisque l’ancien de Canal+ et M6 a choisi le Camp Nou pour faire son annonce, avec un parallèle plutôt amusant sur la star du , Neymar, qui souhaite elle aussi revenir dans son "club de coeur", le .