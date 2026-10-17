Médias et supporters : Al-Dawsari sous l'emprise d'Al-Buraikan pour le prix de l'Asie

La bataille pour le trophée de meilleur joueur d'Asie s'est enflammée entre Salem Al Dawsari, capitaine d'Al Hilal, et Firas Al Buraikan, attaquant d'Al Ahli, après que la balance a commencé à pencher en faveur du second dans plusieurs avis médiatiques et populaires, au milieu de larges débats sur la plateforme "X", qui ne se sont pas limités aux supporters des deux clubs mais se sont étendus à d'anciennes vedettes et à des journalistes ayant affiché leur soutien à l'attaquant d'Al Ahli dans la course au trophée continental.

Et bien qu'Al Dawsari possède un palmarès exceptionnel après avoir été couronné à deux reprises, en 2022 et en 2025, les accomplissements d'Al Buraikan au cours de la dernière période en ont fait un concurrent sérieux pour le titre, en particulier après sa contribution au sacre d'Al Ahli en Ligue des champions d'Asie Elite pour la deuxième fois consécutive, en plus de son éclat avec la sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe arabique, qu'il a terminée en tant que meilleur buteur avec trois réalisations.

Saud Kariri choisit Al Buraikan, malgré son souhait de voir Al Dawsari sacré

Saud Kariri, ancienne vedette d'Al Hilal, a été l'un des noms les plus en vue à faire basculer la balance du côté de l'attaquant d'Al Ahli, après avoir affirmé que le sacre d'Al Dawsari constituerait une conclusion idéale à sa carrière, tout en estimant que les critères d'évaluation donnent l'avantage à Al Buraikan dans la compétition actuelle.

Kariri a déclaré, lors de son passage sur le réseau de chaînes "Thmanyah" : "Je pense que l'obtention du trophée par Salem Al Dawsari serait la meilleure des conclusions pour sa carrière, mais en me basant sur les chiffres et les critères relatifs à la saison dernière et à cette saison, je vois Firas Al Buraikan mériter ce trophée."

Les propos de Kariri revêtent une importance particulière car ils proviennent de l'un des noms associés à Al Hilal, puisqu'il a dissocié le statut d'Al Dawsari et ses accomplissements passés de l'évaluation de ce que les candidats ont produit durant la période de compétition, considérant que ce sont les chiffres et les critères qui doivent déterminer l'identité du vainqueur.

Abdullah Falatah : c'est le moment de Firas Al Buraikan

De son côté, le journaliste Abdullah Falatah a annoncé son soutien explicite à l'attaquant d'Al Ahli, affirmant que sa voix irait à Al Buraikan et exprimant son souhait de voir un nouveau joueur saoudien ajouter son nom au registre des lauréats du trophée asiatique.

Falatah a déclaré, sur le réseau de chaînes "Thmanyah" : "Ma voix pour le trophée de meilleur joueur asiatique va à Firas Al Buraikan et j'ai mes raisons, et aussi pour que le nombre de joueurs saoudiens à remporter ce trophée augmente. J'estime que Firas est le plus digne de le décrocher et que c'est le moment de Firas."

Les propos de Falatah reflètent un autre aspect de la compétition, car son soutien à Al Buraikan n'est pas seulement lié à ce que le joueur a produit avec Al Ahli et la sélection, mais aussi à sa volonté d'élargir la liste des vedettes saoudiennes sacrées, après qu'Al Dawsari l'a déjà remporté à deux reprises.

Al Sahlawi et Al Shamrani rejoignent la liste des soutiens

Pour sa part, Mohammed Al Sahlawi, ancien attaquant de la sélection saoudienne, a exprimé son souhait de voir Al Buraikan remporter le trophée lors de son passage dans l'émission "Nadina", soulignant qu'Al Dawsari avait déjà été sacré et que l'occasion pourrait être propice pour accorder cette reconnaissance à l'attaquant d'Al Ahli.

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Al Sahlawi a déclaré : "Salem Al Dawsari a déjà été couronné du trophée de meilleur joueur, et j'espère que Firas le décrochera cette fois."

Nasser Al Shamrani, ancienne vedette du football saoudien, a lui aussi pronostiqué un sacre d'Al Buraikan lors de son passage dans l'émission "Dawrina Ghair", rejoignant ainsi la liste des noms qui font basculer la balance du côté de l'attaquant d'Al Ahli dans la course, alors que le débat se poursuit sur la légitimité de chaque joueur à être sacré.

Entre les chiffres, les accomplissements et les avis médiatiques, Al Buraikan est devenu un concurrent fortement présent face à Al Dawsari, après avoir bénéficié du soutien de plusieurs noms de premier plan du milieu sportif saoudien.





Et à l'approche de la date d'annonce du vainqueur, la décision finale reste liée aux critères du trophée et à l'évaluation des performances des candidats durant la période concernée, tandis que la compétition se poursuit entre le capitaine d'Al Hilal, qui aspire à un troisième sacre, et l'attaquant d'Al Ahli, qui cherche à inscrire son nom pour la première fois au registre des lauréats.