Médias anglais : « Manchester City relégué de Premier League après un verdict historique »

Manchester City va être frappé avec une sévérité sans précédent après la décision rendue jeudi dans la longue affaire autour des règles financières de la Premier League, selon la conviction de médias britanniques renommés. Le grand club anglais a été reconnu coupable par la commission indépendante de 114 des 115 chefs d’accusation. Selon The Telegraph, c’est désormais clair : « Relégation pour Manchester City », titre le journal en une.

L’affaire porte sur de présumées infractions financières sur la période allant de 2008 à 2018. City a soutenu pendant la bataille judiciaire, en cours depuis 2024, disposer de « preuves irréfutables » de son innocence, mais selon The Telegraph, la commission indépendante a totalement démoli cette ligne de défense. Le journal évoque potentiellement « la décision judiciaire la plus marquante de l’histoire du football anglais ».

The Telegraph estime qu’une infraction exceptionnelle doit aussi être sanctionnée de manière exceptionnelle. « Pour Manchester City, l’amère vérité ne peut désormais plus être atténuée », écrit le chef du service des sports Oliver Brown, qui décrit une relégation sur plusieurs divisions comme « un point de départ approprié ». Selon lui, un astérisque symbolique accompagne désormais chacun des vingt trophées majeurs remportés par City durant la période concernée.

Et selon le journal, cela ne s’arrête pas là, puisque les sept titres de Premier League remportés sur cette période devraient eux aussi être remis en question. The Telegraphétablit à cet égard un parallèle avec Lance Armstrong, qui a perdu ses sept victoires finales dans le Tour de France après avoir été suspendu à vie. « Ces performances sont aujourd’hui à ce point entachées qu’elles sont devenues de fait sans pertinence », tranche sévèrement le quotidien au sujet des sacres de City.

Le retrait de ces titres pourrait avoir d’énormes conséquences pour les livres d’histoire du football anglais. Manchester United a terminé derrière City en 2012 et 2018, et Liverpool a fini deuxième en 2014, 2019 et 2022, même si The Telegraphévoque aussi la possibilité de ne pas réattribuer du tout les championnats concernés. Le journal renvoie à cet égard à l’Italie, où le titre de Serie A 2005 était resté vacant après le scandale du Calciopoli.

Une ancienne déclaration de l’ex-entraîneur de City Pep Guardiola reprend également du sens à la lumière du verdict. « Je ne laisserai pas mon avenir dépendre de la question de savoir si nous jouons en Premier League ou en League One », avait déclaré le technicien en novembre 2023 au sujet des conséquences possibles. The Telegraphnote avec une pointe d’ironie que Guardiola est désormais de retour à Barcelone et avance qu’évoluer au troisième niveau pourrait bien, au final, faire partie des moindres problèmes de City.

Les autres clubs de Premier League réfléchissent déjà aux conséquences du verdict. Selon The Times, plusieurs clubs avaient auparavant déjà mandaté d’éminents avocats pour examiner s’ils avaient droit à une compensation, par exemple parce qu’ils ont été privés de revenus de Ligue des champions ou de bonus de sponsoring à cause des performances de City. Une action collective en dommages et intérêts de plusieurs clubs anglais ferait donc également partie des possibilités.

City devrait faire appel, ce qui signifie que la bataille judiciaire ne sera pas nécessairement définitivement terminée à court terme. Il n’empêche qu’en Angleterre, le ton est d’une dureté inédite après le verdict : alors qu’un retrait de points peut déjà entraîner une relégation, il est désormais même question d’une exclusion de la Premier League et d’une chute à travers plusieurs divisions.

The Telegraphrésume la situation de manière éloquente : « Nous sommes véritablement en terrain inconnu, et cela exige une sanction inédite. »