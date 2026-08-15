C’était la 84e minute, samedi après-midi, à l’Allianz Arena, lorsqu’un silence soudain s’est abattu sur l’Allianz Arena de Munich. Jamal Musiala s’était écroulé dans la moitié de terrain adverse, et plusieurs coéquipiers se sont immédiatement précipités, en toute hâte, vers l’international allemand touché.

Le médecin urgentiste a lui aussi immédiatement couru sur la pelouse, dès que l’arbitre Robert Hartmann avait interrompu la rencontre. Peu après, un léger soulagement est arrivé. Après un bref coup d’œil sur Musiala, le médecin s’est retiré, et quelques secondes plus tard, le joueur de 23 ans a pu quitter le terrain par ses propres moyens, même s’il vacillait sur ses jambes et paraissait éprouvé.

Juste après le coup de sifflet final aussi, on ne savait toujours pas exactement de quoi souffrait Musiala. « Cela se verra ce qu’il y avait. Mais bien sûr, on croise les doigts », a déclaré le capitaine du FCB Manuel Neuer au micro de MagentaTV, sans avoir davantage d’informations précises que le milieu de terrain de Leipzig Rocco Reitz.

Selon les informations du SID, Musiala a été victime d’un malaise. Il se serait plaint de vertiges et de problèmes de circulation. Pendant le match, les températures dépassaient nettement les 30 degrés.

Jamal Musiala marque lui-même peu avant le but du break

Quelques minutes avant ce moment de choc, Musiala avait lui-même inscrit le but du 3-1 final pour les siens, sur une passe du nouveau venu Ismael Saibari, lors du Telekom Cup contre Leipzig. Luis Diaz et Nathaniel Brown, lui aussi recruté cet été, ont inscrit les autres buts du recordman d’Allemagne. Entre-temps, Brajan Gruda avait égalisé pour les visiteurs saxons.

Musiala n’était pas le seul Munichois à devoir quitter le terrain par précaution pour sa santé. Min-jae Kim n’a plus pu continuer après une bonne heure de jeu en raison de problèmes à la cuisse.

Dès le début de la rencontre, Konrad Laimer avait déjà provoqué des inquiétudes chez tous ceux qui soutiennent le FC Bayern. L’international autrichien n’a lui non plus pas pu continuer, apparemment en proie à de fortes douleurs à la jambe droite, dans la zone de la cuisse ou du genou, après un duel.

Le Bayern disputera mardi prochain son dernier match de préparation contre le club de deuxième division du 1. FC Heidenheim, avant d’affronter le Borussia Dortmund le samedi suivant pour le Franz Beckenbauer Supercup.