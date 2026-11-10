McTominay : j'ai eu besoin d'un choc cardiaque deux jours avant le Mondial

Scott McTominay, milieu de terrain de Naples, a révélé qu'il avait eu besoin d'un « choc cardiaque » deux jours avant le match d'ouverture de sa sélection, l'Écosse, à la Coupe du monde 2026 face à Haïti, au cours du mois de juin dernier.

McTominay a subi une opération du cœur à Manchester au cours du mois de septembre dernier pour traiter un léger trouble du rythme cardiaque apparu pour la première fois après l'arrivée du joueur écossais aux États-Unis début juin, puis qui a continué à l'affecter en août lors de son retour en Italie pour jouer avec son club.

À l'époque, le camp écossais, visiblement soucieux de garder la situation de McTominay secrète, avait affirmé que le joueur de 29 ans avait manqué les entraînements durant la période précédant la Coupe du monde en raison de maux d'estomac.

Mais en s'exprimant lors d'une conférence de presse à Hampden ce mardi, l'ancien joueur de Manchester United a déclaré : « J'ai dû recevoir un choc sur le cœur deux jours avant le match face à Haïti. »

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McTominay a disputé les trois matchs de l'Écosse à la Coupe du monde, mais il a peiné à atteindre le niveau requis, son équipe ayant été éliminée au stade des groupes.

Il a ajouté, selon les propos rapportés par la chaîne «Sky Sports» : « J'étais en forme à 100 %, mais à l'évidence, quand on est assis sur un lit d'hôpital deux jours avant le premier match de la Coupe du monde, sur le point d'être anesthésié, ce n'est pas la situation idéale, n'est-ce pas ? »

Et de poursuivre : « Je m'étais bien préparé, j'étais dans une très bonne condition, puis une chose pareille arrive et on se demande : "Comment cela peut-il m'arriver à moi ?" »

Il a précisé : « Ce n'est en aucun cas une excuse, mais c'est quelque chose qu'il faut considérer en se disant : "Bon, ça fait partie du processus." »

Il a enchaîné : « Il est évident qu'avec la façon dont la Coupe du monde s'est déroulée, j'ai passé au moins deux ou trois semaines assis là, à ressentir de la déception, et je n'étais pas dans un bon état d'esprit. J'avais besoin de temps pour me poser et me reposer. »

Il a souligné : « Après la Coupe du monde, ce fut peut-être le moment le plus décevant de toute ma carrière professionnelle. »

Il a conclu ses propos : « J'ai toujours tendance à voir le bon côté des choses, mais là, il m'a fallu deux semaines entières pour m'en remettre. »

McTominay a repris la compétition avec Naples en début de saison, mais après avoir disputé les deux premiers matchs de Serie A, il a décidé que l'opération était la seule option et a passé tout le mois de septembre à l'écart après avoir subi une intervention corrective.