McGinn estime que le Maroc s’en est tiré à bon compte et affirme que l’arbitre l’a privé d’un penalty évident

John McGinn, milieu de terrain écossais, estime que le Maroc a été épargné par l’arbitre, qui n’a pas sifflé un penalty en sa faveur en seconde période.

Les Lions de l’Atlas l’ont emporté 1-0 samedi matin, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

McGinn a confié à la BBC : « Nous sommes déçus… Nous avions la sensation de pouvoir encore plus influer sur la rencontre et démontrer notre potentiel. L’arbitre aurait pu nous accorder davantage de décisions sur certains ballons disputés, où la ligne entre penalty et non-penalty était très fine. Il n’y a aucun problème à laisser le jeu se poursuivre, mais cela doit rester cohérent et équitable pour les deux équipes. »

Il a ajouté : « Parfois, les décisions vont en votre faveur. Si nous avions obtenu les deux penalties qui nous semblaient logiques, je ne crois pas que la vidéo aurait changé la décision. »

« J’ai vu du coin de l’œil un défenseur marocain se précipiter vers moi. J’ai touché le ballon en premier, puis il m’a renversé. Pour moi, c’est un penalty. Parfois on l’obtient, d’autres fois non. S’il avait été sifflé sur le terrain, il n’y aurait eu aucune chance de l’annuler. »

Il a conclu : « Le Maroc s’en est tiré à bon compte sur cette action. Mais nous devons être meilleurs et créer des occasions en jeu ouvert, sans compter sur les décisions des arbitres. »